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İhlaller devam ediyor

İhlaller devam ediyor

Coronavirüs salgınının önlenmesine yönelik Kıbrıs'ın kuzeyinde alınan tedbirlere ihlaller devam ediyor.

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi. 

Bahse konu iş yeri işletmecisi 2 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 

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