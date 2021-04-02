İhlaller devam ediyor

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi 2 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.