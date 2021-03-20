İhlaller devam ediyor

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde geceleri devam eden sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişi ve maske takmayan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis bültenine göre, polisin dün gece ve bu sabah ülke genelinde yaptığı denetimlerde 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.