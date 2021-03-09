İhlaller devam ediyor
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı saat 21.00-05.00 arasında ülke genelinde uygulanan Sokağa Çıkma Yasağı kapsamında dün akşam 18 kişi yasağı ihlal etti.
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Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı saat 21.00-05.00 arasında ülke genelinde uygulanan Sokağa Çıkma Yasağı kapsamında dün akşam 18 kişi yasağı ihlal etti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yasağı ihlal eden 18 kişi hakkında yasal işleme gidildi.
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