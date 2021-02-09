İhlaller devam ediyor

Polis tarafından ülke genelinde 8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 49 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 7 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerle, maske takmayanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.