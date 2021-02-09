İhlaller devam ediyor
Polis tarafından ülke genelinde 8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 49 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 7 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.
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Polis tarafından ülke genelinde 8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 49 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 7 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerle, maske takmayanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Etiketler : polis basın bülteni, sokağa çıkma yasağı