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İhlaller devam ediyor

İhlaller devam ediyor

Polis tarafından ülke genelinde  8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 49 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 7 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.

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Polis tarafından ülke genelinde  8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 49 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 7 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerle,  maske takmayanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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