İhlaller devam ediyor

Ülkemizde coronavirüs salgınına tedbir amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına ihlaller sürüyor. Dün, yasağı ihlal eden 16 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 05-06.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu ve sokağa çıkan iki kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, maske takmadığı tespit edilen iki kişiye de Belediye ekipleri tarafından para cezası kesildi.