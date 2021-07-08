“İhaleye haberiniz üzerine çıkıldı, o da iptal edildi”

Devrim DEMİR

Lefkoşa Kermiya bölgesinde 2012 yılında dağıtılan ancak halen bir çivinin dahi çakılamadığı 345 şehit arsasında ‘sancı’ bitmedi. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan YENİDÜZEN’in konuyu gündeme taşıması üzerine Nisan ayında çıkılan ihalenin iptal edildiğini ifade etti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, ihalenin iptal edildiğini öğrendiklerini ancak detaylı bilgi edinemediklerini belirtti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Mart ayında konuyu YENİDÜZEN gazetesinin gündeme taşıdığını, haberin ardından Nisan ayında ihaleye çıkıldığını hatırlattı, ‘ihalenin iptal edildiğini öğrendiklerini ancak detaylı bilgi edinemediklerini belirtti.

Temmuz ayının ilk haftasına kadar baskı yaparak sonucu öğrenmeye çalıştıklarını ifade eden Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, yıllardır arsa mücadelesi verdiklerini ve yine ellerinin boş kaldığını kaydetti.

Benan, ihale iptali ile ilgili içerik hakkında hiçbir bilgi edinemediklerini dile getirirken, “İhalede bize açıklanmayan 3 madde varmış, çıkarılmadığı için ihale iptal edilmiş bununla ilgili hiçbir şey bize açıklanmadı” dedi.

Yıllardır ‘alt yapı’ sorunu nedeniyle ev yapılacak noktaya gelinmedi…

Lefkoşa Kermiya bölgesinde dağıtılan 345 şehit arsasına halen bir çivi çakılamadı. 2012 yılında bölgede bir takım çalışmalar yapılmasına rağmen, alt yapı olmadığı için ev yapacak noktaya gelinemedi.

Kermiya 3.Etap Şehit Çocukları Arsaları parsel yollarına ait yol, içme kullanım suyu ve telefon şebekesi yapım işi için 2021 yılı 6 Ocak tarihinde çıkılan 10 Milyon TL’lik ihale ise iptal edilmişti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan:

“İhalenin iptal edildiğini öğrendik”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Mart ayında konuyu YENİDÜZEN gazetesinin gündeme taşıdığını, haberin ardından Nisan ayında ihaleye çıkıldığını söyledi.

Benan, 2 Haziran tarihinde çıkılan ihalenin sonuçlanması gerektiğini ancak uzun baskılar sonucu hiçbir şekilde bilgi edinemediklerini kaydetti.

Merkezi İhale Komisyonu ile sürekli iletişim içinde olduğunu da belirten Benan, geçtiğimiz hafta ihalenin iptal edildiğini öğrendiklerini ifade etti.

Gerekçe olarak somut bir bilgi de edinemediklerini anlatan Benan, “İçişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın bize verdiği tek bilgi, ihalede açıklanmayan 3 madde olduğu, bu maddelerin çıkarılmadığı için ihalenin iptal edildiği” dedi.

“Gündemde bir şirket var”

Merkezi İhale Komisyonu ile görüştüklerini dosyanın yeniden hazırlanacağı bilgisi edindiklerini kaydeden Benan, “Sosyal Konut Birim Müdürü Ercan Beşerler, bir firmanın Şahinler köyü içme suyu ve kullanma suyu ile ilgili ihaleye katıldığını ve kazandığını söyledi. Söz konusu şirket 12 Mayıs tarihinde, sözleşme için davet edildi. Şirket 21 Mayıs tarihinde kati teminat mektubunu Konut edindirmeye sundu. 50 bin TL’lik bir teminattı. Bu şirketi Ercan Bey görüşmeye çağırdı, telefoniyen de aranmalarına rağmen gidip imzalamadılar” şeklinde konuştu.

Kamu İhale Yasası gereğince, belgelerin tamamlanması sonrası, ilgili tarih itibarı ile 5 iş günü içinde sözleşmenin yapılması gerektiğine dikkati çeken Gürsel Benan, şirketin imza atmaya gitmediğini söyleyerek, “Bu şirket ihalenin kendisine kaldığını biliyor” dedi.

Yeniden ihaleye çıkılacak

Gürsel Benan, İçişleri ve Maliye Bakanlığı arasında konuşulanlarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını dile getirerek, İçişleri Bakanlığının yetki vermesi halinde yeniden ihaleye çıkacaklarını kaydetti.

Dosyaların tamamlanması halinde ihaleye çıkılmanın da mümkün olmadığının altını çizen Benan, arsaların %80 alt yapısının tamamlandığını, ancak arsa sahiplerinin hepsinin belli bir yaşa geldiğini en küçüğünün şuan 60 yaşında olduğunu belirtti.