İfadeler ve raporlar için 8 gün ek tutukluluk

Lefkoşa'da Nisan 2021 ayı içerisinde meydana gelen çocuk cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarıyla ilgili tutuklanan zanlı B.H. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede konu ile ilgili ifade veren polis memuru Hüseyin Ergüle bulguları aktardı. Ergüleç, 2021 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa' da zanlı B.H.’nin akrabası olan ve aynı evde kalan 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarı suçu işlediği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunduğunu aktardı.

Polis meselenin Mayıs 2021 tarihinde polise intikal etmesine müteakip tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak ailenin ifadeleri ve ilaveten iki ifade daha temin edildiğini belirtti. Alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan zanlıya ait gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, müştekinin çocuk psikoloğu raporlarının temin edilmesi ve Sosyal hizmetler dairesinden raporlar temin edilmesi gerektiğinden soruşturma maksatlı zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.