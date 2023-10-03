“İfade Özgürlüğü Nöbeti” eylemi yapılacak

Bağımsızlık Yolu, Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in yazdığı bir yazıdan dolayı 10 yıl hapis istemiyle yargılanmasını protesto etmek ve demokrasinin temeli olan ifade özgürlüğünü savunmak amacıyla mahkemeler önünde “İfade Özgürlüğü Nöbeti” eylemi gerçekleştiriyor.

5 Ekim Perşembe saat 20:00’de başlayacak olan nöbetin, davanın görüşülmeye başlanacağı 6 Ekim Cuma sabahına kadar süreceği açıklandı.

Gazeteci örgütlerinin açılış konuşmaları ile başlayacak olan ve sanatçıların katılımıyla gece boyunca özgürlük şiirleri ve şarkıları eşliğinde devam edecek olan eyleme tüm yurttaşlar davet edildi. Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, eylemin hangi görüşten olursa olsun, fikirlerin, düşüncelerin, kanaatlerin özgürce ifade edilmesinden yana olan herkesin katılımına açık olduğu duyuruldu. Perşembe akşamını Cuma sabahına bağlayacak olan eylem, Ali Kişmir’in davasının başlamasına kadar sürecek.