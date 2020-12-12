Hüseyin Mehmet Karahan hayatını kaybetti

Lefkoşa sakinlerinden 24 yaşındaki Hüseyin Mehmet Karahan, yaşamını yitirdi.

10 Aralık günü, 21.30 sıralarında yaşamına son vermek isteyen Karahan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

24 yaşındaki Karahan, 10 Aralık'tan beri Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.