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Hükümetten grev yasağı

Hükümetten grev yasağı

UBP - YDP - DP Hükümeti, gerici politikalara karşı başlatılan mücadele kapsamında Mağusa ve Girne Limanları'nda, Ercan Havalimanı’nda ve hastanelerde başlatılan grevleri, 60 gün süreyle yasakladı.

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UBP - YDP - DP Hükümeti, gerici politikalara karşı başlatılan mücadele kapsamında Mağusa ve Girne Limanları'nda, Ercan Havalimanı’nda, hastanelerde ve KIB-TEK'de başlatılan grevleri, 60 gün süreyle yasakladı.

Karar 2 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı

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