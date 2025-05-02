Hükümetten grev yasağı
UBP - YDP - DP Hükümeti, gerici politikalara karşı başlatılan mücadele kapsamında Mağusa ve Girne Limanları'nda, Ercan Havalimanı’nda ve hastanelerde başlatılan grevleri, 60 gün süreyle yasakladı.
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UBP - YDP - DP Hükümeti, gerici politikalara karşı başlatılan mücadele kapsamında Mağusa ve Girne Limanları'nda, Ercan Havalimanı’nda, hastanelerde ve KIB-TEK'de başlatılan grevleri, 60 gün süreyle yasakladı.
Karar 2 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı
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