“(Hükümette) bazen hatalar yapıyoruz ama bunu aşırı derecede yapmamak lazım”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Ekonomik sıkıntılar nedeniyle devlete karşı ve Anavatan Türkiye’ye karşı cephe almak doğru değil” dedi, hükümette hatalar yaptıklarını itiraf etti. Töre “Bazen hatalar yapıyoruz ama bunu aşırı derecede yapmamak lazım” diye konuştu.

Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Töre, salgın sürecinin ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha zor bir sürecin başladığını kaydederek, burada yöneticilere büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, “Yönetenler, daha dikkatli biçimde ülkenin sıkıntılarını incelemeleri ve cevap vermeleri gerekir. Halkı, alım gücünü ve sağlıklı bir yapıyı da düşünerek hareket etmemiz gerekir. Bazen hatalar yapıyoruz ama bunu aşırı derecede yapmamak lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Üretimi artırmamız lazım, alım gücünü artıracak, sosyal hayatı kolaylaştıracak birtakım çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Kültürel faaliyetlerde de birtakım ciddi çalışmalar yapmamız gerekir” dedi.