“Hükümetin açıkladığı muhtarlık binalarından kaç tanesi şu anda aktif olarak hizmet veriyor?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Kültürel Miras ve Muhtarlarımız” konulu güncel konuşmasında, muhtarlarla diyaloğunun her dönem olduğu gibi devam ettiğini belirterek, son dönem hükümetin hizmetlerini kırsala götürmesi noktasında eksiklikleri olduğunu kaydederek, bu noktada muhtarların görevinin önemine değindi.

Muhtarların kendilerini değersiz hissettiği yönünde şikayetler aldıklarını dile getiren Çolakoğlu, yerel seçimlerde oy verme oranının daha yüksek olduğuna dikkati çekti. Bazı muhtarların muhtarlık binalarının olmadığı, elektrik problemi yaşadığı gibi şikayetleri olduğunu anlatan Çolakoğlu, “Hükümetin açıkladığı muhtarlık binalarından kaç tanesi şu anda aktif olarak hizmet vermektedir?” diye sordu. Çolakoğlu, bazı örgüt başkanlarının muhtar gibi davranmasının da muhtarları rahatsız ettiğini kaydetti.

Çolakoğlu, “Muhtarlarımızın köylerdeki varlığını sürdürmesine ve yasaların kendisine verdiği şekliyle yetkilerini kullanmasına imkan tanınması çok çok önemlidir.” dedi.

Muhtarların iş yükünden de bahseden Çolakoğlu, bir an önce bir nüfus sayımı ve nüfus politikası yapılması ve muhtarlık sayılarının buna göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kültürel miras konusuna da değinen Çolakoğlu, bu konuda çok fazla şey yapılabileceğini belirterek, “Maalesef bu konuda sınıfta kaldık.” dedi.