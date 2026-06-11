“Hükümet yandaşlarına devlet piyangosu ikramiyesi dağıtıyor”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, hükümetin seçimlere dört ay kala peş peşe gerçekleştirdiği üst düzey atamaların belirli kişilere milyonlarca liralık emeklilik menfaati sağlama amacı taşıdığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Maliye Bakanlığı’nın her ay bütçenin 3 milyar TL açık vermesi gerekçesiyle borçlandığını ve bu açığın özellikle maaş ile maaş nitelikli ödemelerden kaynaklandığını vurguladığını belirterek, buna rağmen hükümetin yandaşlarına milyonlarca liralık emeklilik menfaati sağlayacak makamlar dağıtmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bengihan, yürürlükteki maaş barem tablosuna göre 19’uncu baremin en üst kademesinde bulunan bir müsteşarın brüt maaşının 400 bin TL’yi aştığını kaydederek, bu bareme atanan bir kişinin 36 yıllık hizmetten emekliye ayrılması halinde alacağı emeklilik ikramiyesinin 14 milyon 400 bin TL’ye ulaştığını söyledi.

18A bareminin en üst kademesindeki bir müdürün brüt maaşının ise 340 bin TL seviyesinde olduğunu belirten Bengihan, bu baremden maaş çektikten sonra 36 yıllık hizmetten emekliye ayrılacak bir kişinin alacağı emeklilik ikramiyesinin yaklaşık 12 milyon 250 bin TL olacağını ifade etti.

“Birer devlet piyangosu ikramiyesine dönüşmüştür”

“Hükümetin yaptığı her üst düzey atama, ilgili kişilere milyonlarca liralık emeklilik menfaati sağlamaktadır” diyen Bengihan, “Dolayısıyla bu atamalar liyakat ve kamu yararıyla açıklanabilecek kararlar olmaktan çıkmış, hükümetin giderayak yandaşlarına dağıttığı birer ‘devlet piyangosu ikramiyesine’ dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

“Yüksek oranlarda mali avantaj sağlıyor”

Emeklilik ikramiyesinin yanı sıra, barem 19’un en üst kademesinden maaş çeken bir müsteşarın, Temmuz ayında uygulanacak hayat pahalılığı artışı hesaba katılmaksızın mevcut maaş tablosuna göre aylık yaklaşık 268 bin TL emekli maaşı alacağını belirten Bengihan, barem 18A’nın en üst kademesinden maaş çekmiş bir müdürün ise aylık yaklaşık 228 bin TL emekli maaşı alacağını kaydetti.

Bu rakamların söz konusu atamaların yalnızca bugün için makam dağıtmak anlamına gelmediğini savunan Bengihan, aynı zamanda ilgili kişilere emeklilik dönemlerinde de oldukça yüksek oranlarda mali avantajlar sağladığını öne sürdü.

“60 müşavir bütçeden maaş çekiyor”

Bengihan, bu tür atamalarla yaratılan ve devlet bütçesinden yüz binlerce liralık maaş çeken 60 müşavirin bulunduğunu belirterek, söz konusu atanmışların görevden alınmaları durumunda da emekliye ayrılana kadar müşavir olarak bütçeden maaş çekmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Kamu kaynakları siyasi iktidarların yandaşlarına dağıtacağı ganimet, devlet makamları da belirli kişilere emeklilik menfaati sağlamak için kullanılacak araçlar değildir” diyen Bengihan, KTAMS’ın liyakatin, adaletin ve kamu yararının ayaklar altına alınmasına izin vermeyeceğini ve kamu kaynaklarının belirli çevrelere peşkeş çekilmesine karşı mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.