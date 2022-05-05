Hükümet tatile takıldı, süreç belirsiz kaldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram tatili süresince siyasi parti başkanlarıyla düne kadar resmi herhangi bir temasta bulunmazken, siyasi kulislerde yeni hükümet senaryolarına ilişkin birçok farklı iddia gündeme geldi.

Kulisler ‘UBP içinden başka bir milletvekiline Hükümet kurma görevi’ iddiasıyla çalkalandı, en fazla ismi geçen UBP Milletvekili Ünal Üstel YENİDÜZEN’in buna ilişkin sorularını yanıtladı: “Böyle bir şey yok. Zamanı gelince konuşuruz, şimdi zamanı değil”

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin istifasının üzerinden 4 gün geçti, siyasette belirsizlik bitmedi.

Yeni hükümet kuruluna kadar Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki hükümet görevde olsa da sürecin nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmadı.

Hükümeti kurma görevinin verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar siyasi parti başkanlarıyla düne kadar resmi herhangi bir temasta bulunmazken, siyasi kulislerde yeni hükümet senaryolarına ilişkin birçok farklı iddia gündeme geldi.

Siyasi kulislerde parti başkanlarının dün bir araya geldiği iddia edildi, bu bilgi doğrulanmadı.

Hükümete yönelik bilinmezlik sürerken, 3 ay arayla ikinci kez erken seçime gidilmesi de konuşulmaya başlandı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümeti kurma görevinin verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tavrını beklediklerini söyledi, şu ana kadar herhangi bir davet almadıklarını belirtti.

Sorakın, kısa süreli seçim hükümeti kurularak, yeniden halkın iradesine başvurulması gerektiği vurgusu yaptı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise hükümeti kurma görevinin UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilip, UBP-DP-YDP hükümeti kurulmasına yönelik kulis çalışmalarının hız kazandığını söyledi.

Böyle bir adımın ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracağına dikkat çeken Özersay, devlete dair değerlerin altının daha da oyulmuş olacağına vurgu yaptı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümeti kurma görevinin CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmesi gerektiğini söyledi.

5 siyasi partinin de yer alacağı geniş tabanlı bir hükümetin kurulması gerektiğini belirten Arıklı, söz konusu modelin hayata geçmemesi halinde farklı alternatiflerin denenebileceği bir modelin hayata geçebileceğini kaydetti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi partilerle yapacağı görüşmeyi beklediğini kaydetti, sürecin bu görevlendirme sonrasında şekilleneceğini söyledi.

Ataoğlu, hükümetin istifasının ardından Tatar’ın siyasi partilerle görüşmediğini dile getirdi.

Erken seçimin yeniden gündeme gelmesinin doğru olmadığını da ifade eden Ataoğlu,

Üstel: “Zamanı gelince konuşuruz”

Hükümeti kurma görevinin kendisine verileceği konuşulan UBP Milletvekili Ünal Üstel ise “Böyle bir şey yok. zamanı gelince konuşuruz, şimdi zamanı değil” yorumunu yaptı.

YENİDÜZEN, siyasetteki hükümet belirsizliğini siyasi parti temsilcileriyle konuştu.

SİYASİLER NE SÖYLEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Seçim hükümeti kurulmalı, yeniden halkın iradesine başvurulmalı”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümeti kurma görevinin verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tavrını beklediklerini söyledi, şu ana kadar herhangi bir davet almadıklarını belirtti.

Sorakın, kısa süreli seçim hükümeti kurularak, yeniden halkın iradesine başvurulması gerektiği vurgusu yaptı.

Hükümete ilişkin belirsizliğin sürdüğünü, son iki ayda Faiz Sucuoğlu başkanlığında iki hükümet kurulduğunu dile getiren Sorakın, “Hükümetlerin biri 59 gün, diğeri 5 gün sürdü” dedi.

Siyasi teamül ve etiğin çok önemli olduğuna işaret eden Sorakın, ‘UBP koalisyonluğunda kurulan hükümetlerin uzun süremeyeceği gibi, halka vereceği bir şey olmadığının’ da ortaya çıktığını söyledi.

Sorakın, “Koalisyonlarda bazı önemli ilkeler vardır. İlkeli duruş, siyasi etik, parti programları gibi.

Son iki aydır bunlar yerle bir edildi, müdahalelere de fırsat yaratıldı. Demokrasi yerle bir edildi. Demokrasiye, anayasa ve yasaya sıkı sıkı sarılmalıyız. Öyle bir noktaya ulaşıldı ki milletvekilleriyle oluşan parlamentoda oluşacak herhangi bir hükümetin uzun ömürlü olmayacağını görüyoruz. Tarihler farklı olabilir ama halkın iradesine başvurulmalıdır.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Hükümeti kurma görevi Erhürman’a verilmeli”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümeti kurma görevinin CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmesi gerektiğini söyledi.

5 siyasi partinin de yer alacağı geniş tabanlı bir hükümetin kurulması gerektiğini belirten Arıklı, söz konusu modelin hayata geçmemesi halinde farklı alternatiflerin denenebileceği bir modelin hayata geçebileceğini kaydetti.

Arıklı, “Erhürman kuramazsa görev Kudret Özersay’a verilmelidir” değerlendirmesini yaparak, görevin UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na ise en son verilmesi gerektiğini de dile getirdi.

“Görevin Sucuoğlu’na verilmesi halinde yeniden görüşüler mi” sorusuna da yanıtlayan Arıklı, “Elbette görüşürüz. Hükümetten ayrılma talebimiz, Faiz beyin gruptan gelen baskı nedeniyle 100 günlük eylem planını imzalamamasıydı. Ekstradan bir şey ortaya koymadık. Hükümet veya TC ile imzalanan ekonomik protokol içinde olanları alıp, takvimlendirdik. Hükümet programı 5 yıllık hükümet için yapılır. bizler bunu takvimlendirmek istemiştik” dedi.

Arıklı, erken seçime gidilip, gidilmemesi gerektiği sorusuna ise geniş tabanlı hükümet kurulup, acil eylemlerin hayata geçmesi, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılması halinde erken seçimin konuşabileceğini söyledi.

“Demokrasi sandıktan kaçamaz. Şartlar olgunlaşırsa erken seçime gitmek gerekir” diyen Arıklı, şöyle devam etti: CTP görevden kaçmamalı, hükümetin kurulmasını engelleme niyetinde olmamalı, bu doğru bir yaklaşım değil.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

“Süreç görevlendirme sonrasında şekillenecek”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi partilerle yapacağı görüşmeyi beklediğini kaydetti, sürecin bu görevlendirme sonrasında şekilleneceğini söyledi.

Ataoğlu, hükümetin istifasının ardından Tatar’ın siyasi partilerle görüşmediğini dile getirdi.

Erken seçimin yeniden gündeme gelmesinin doğru olmadığını da ifade eden Ataoğlu,

“Ekonomiyi düzeltmeye çalıştığımız dönemde, yine erken seçime gitmek doğru değil” yorumunda bulundu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay:

Özersay: “UBP’de hükümeti kurma görevi başkan dışında bir vekile verilebilir”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti kurma görevinin UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilip, UBP-DP-YDP hükümeti kurulmasına yönelik kulis çalışmalarının hız kazandığını söyledi.

Böyle bir adımın ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracağına dikkat çeken Özersay, devlete dair değerlerin altının daha da oyulmuş olacağına vurgu yaptı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle: Siyasi partiler demokratik teamüllere aykırı şekilde sırf hükümette olmak için temsil ettikleri iradeyi bir kenara koyarlarsa ve bir duruş sergilemezlerse, orta ve uzun vadede bunun bedeli ağır olur. TEMSİL etmek için aldığınız iradeyi sırf hükümet olmak, sırf bakan olabilmek için TESLİM ederseniz bileceksiniz ki bir sonraki eşikte sıra size gelecektir. Geçmişte bu konularda duruş sergilediğimizde milletvekillerimizin istifa ettirilmesini yaşadık ve bir bedel ödedik ama bize emanet edilen iradeye ihanet etmedik. Evet demokrasilerde çareler tükenmez ama bu cümle demokratik teamüller içerisinde kaldığınız sürece doğrudur… Aksi, eğreti ve temsiliyet problemi olan hükümetler doğurur, çok gitmez, olan Halka ve ülke demokrasisine olur. Üç gün önce hükümeti kurma görevi UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilir ve aynı UBP-DP-YDP hükümeti kurulursa şaşırmam demiştim. Öyle anlaşılıyor ki bu yönde kulis çalışmaları hız kazandı. Demokratik teamüllere aykırı böyle bir yapı ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracak, devlete dair değerlerin altı daha da oyulmuş olacaktır.