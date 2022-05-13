Hükümet Programı okunurken Sucuoğlu ayrıldı

4’üncü kez kurulan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin programı Meclis’te okunuyor. Muhalefet partileri; CTP ve HP, toplantıya katılmıyor.

Bilindiği üzere; Üstel başkanlığında ‘jet’ hızında kurulan yeni kabine dün Meclis Genel Kurulu’na sunulmuş, toplantıya muhalefet partileri katılmamıştı.

Başbakan tarafından okunmaya başlanan Hükümet programı bakanlar okunmaya devam ediyor.

UBP-DP-YDP Üst-El Hükümeti programı okunurken eski Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu salon dışına çıktı.

Genel Kurul birleşiminden dışarıya çıkan Faiz Sucuoğlu'nun daha sonra Meclis'ten ayrıldığı gözlemlendi.

İŞTE HÜKÜMET PROGRAMI

Sorakın: Göstermelik programın okunacağı toplantıya katılmayacağız

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, oluşan bu yapıyı meşru görmediklerini söyledi, bugün hükümet programının okunacağı toplantıya katılmayacaklarını kaydetti.

Sorakın, “Demokratik teamüllere uyulmadığı, kurulan hükümetin meşru olmadığını söylüyoruz. Göstermelik programın okunacağı toplantıya katılmayı doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

Özersay: Demokratik teamüllere ters

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da bugünkü Meclis toplantısına katılmayacaklarını söyledi.

“Bakanı değiştirmek için hükümetin bozulduğu 3’üncü Sucuoğlu Hükümeti’nin programının okunması ve tartışılmasında Meclis’e katılmamıştık. Bugünkü toplantıda da yer almayacağız” diyen Özersay, “O dönemde de benzer bir oyun oynanmıştı. Ancak burada meşruiyet krizi de var” şeklinde konuştu.

Özersay, “Parti başkanı orada otururken, başka vekilin başbakan olması demokratik teamüllere ters” dedi.