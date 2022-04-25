Hükümet programı noktası, virgülüne kadar aynı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti’nin programı, Meclis’te okundu. Programın bir önceki dönemle noktasına virgülüne kadar aynı olduğu dikkat çekti. Hükümet programına ilişkin görüşmeler 28 Nisan’da yapılacak.