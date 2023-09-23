“Hükümet özeleştiri yapmalı”

Serap ŞAHİN

3 yıldır mali krizlerin sürdüğü Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de senato toplantısının başlamasına dakikalar kala Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ve rektör yardımcıları şok bir kararla DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (VYK)istifasını verdi.

Hocanın’nın ani istifasından sonra üniversitenin mali durumunun değerlendirildiği toplantıda, Arzu Alibaba senatoyu yönetmek üzere senatörler tarafından seçildi. Rektöre vekâlet etmek üzere Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Prof. Dr. Canan Zeki olarak iki aday gösterildi. 2 adaydan 33 oyla Prof. Dr. Mustafa Tümer Rektör vekili seçildi. Tümer, 4 haftalık süre boyunca rektör vekilliği yapacak ve ardından VYK içe ve dışa münhal açacak.

Yaklaşık 4 saat süren senato toplantısında mali sorunlar gündeme getirildi.

Toplantı sonrası YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara, yaşanılan süreçte önemli olan mali sorunların çözülmesi olduğuna işaret ederek, “Yaşanılanlar sadece bir rektörlük sorunu değil. Bu yüksek öğretimin de sorunu” dedi. Herkesin bu süreçte özeleştiri yapması gerektiğine vurgu yapan Hoşkara, “Sendikalar, çalışanlar, senato ve rektörlükte özeleştirisini yapabilir. VYK da bu süreçte öz eleştirisini yapmalı ve hatamız varsa düzeltmeliyiz. Ama yüksek öğretim politikasında hükümetin de öz eleştiri yapması gerekiyor” dedi.

Rektörün senatonun önerisi ve VYK’nun da onayı ile seçildiğini kaydeden Vakıf Yöneticiler Kurulu (VKY) Başkanı Erdal Özcenk, “Bugün senato önerisini yapacaktı ama rektör istifa etti. Bundan sonraki süreçte içe ve dışa münhal açılıp değerlendirme yapılacak. Üniversite yönetimi dinamik bir yapı gerektirir. En dinamik şekilde seçilenler arasında bu dinamizme çok önem vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-PER-SEN) Başkan Yardımcısı Armen Sarıca da,

Senato toplantısında planlanan sürecin farklı olduğunu ancak rektörün istifası üzerine onunla ilgili bir oylama yapılmadığını belirterek, kısa süre içinde seçime gidileceğini kaydetti.

KİM, NE DEDİ?

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara:

“Hükümetin de öz eleştiri yapması gerekiyor”

Yaşanılan süreçte önemli olan mali sorunların çözülmesi olduğuna işaret eden Ercan Hoşkara, “Yaşanılanlar sadece bir rektörlük sorunu değil. Bu yüksek öğretimin de sorunu” dedi.

Herkesin bu süreçte özeleştiri yapması gerektiğine vurgu yapan Hoşkara, “Sendikalar, çalışanlar, senato ve rektörlükte özeleştirisini yapabilir. VYK da bu süreçte öz eleştirisini yapmalı ve hatamız varsa düzeltmeliyiz. Ama yüksek öğretim politikasında hükümetin de öz eleştiri yapması gerekiyor” dedi. DAÜ’nün dezavantajlı durumda olan konularının hükümet tarafından, meclis tarafından aşılması gerektiğinin altını çizen Hoşkara, “Bu konuda somut taleplerimiz var, Hükümetin sözleri var. Rektör değişerek bir sorunu çözme noktasında bütün işi tamamlamış olamayız. Hükümetin ciddiyetle bu sorunu çözmeyi istemesi ve bu iradeyi koyması gerekir” ifadelerine yer verdi.

“Rektör istifa etmeyi tercih etti”

DAÜ’nün uzun süredir mali krizde olduğuna işaret eden DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, sorunun 2019 yılından bu yana sürdüğünü söyledi. Yaşanan sürecin 2021 yılında tekrarının olduğuna dikkat çeken Hoşkara, “Bize göre doğrusu mevcut rektörün güven oylamasına veya bir eğilim yoklamasına giderek kendinin süreci götürmesiydi. Kendisi de aday olabilirdi” dedi.

Mali krizi çözerken, çalışanın da yönetime güven tazelemesinin önemli olduğunu kaydeden Hoşkara,

“Bir iç borçlanma söz konusu. Sendika olarak biz de buna destek verebileceğimizi söyledik. Bunu genel kurula götüreceğimizi söyledik. Hükümetin desteğinin öneminden bahsettik, herkes sorumluluğunu üstlenmelidir dedik. Fakat üzülerek bugünü yaşadık. Rektör istifa etmeyi tercih etti” şeklinde konuştu.

“Demokrasiyi biz bazen sandık olarak düşünüyoruz. Hâlbuki burada etkin denetim de önemli. Görevi bir başkasına yine demokratik yollarla devretmek de önemli” diyen Hoşkara, istifanın senato toplantısından önce geldiğini belirtti. Bundan sonraki süreçte VYK’dan münhal talebi geleceğini kaydeden Hoşkara, “Adaylar belirlenecek. Kendi projeleri izah edilecek ve çalışan iradesini belirtip senato buna göre rektörün kim olacağını VYK’ya önerecek” dedi.

“Bunu bir rektörlük seçimi olarak görmek doğru değil”

Hoşkara, “Bunu bir rektörlük seçimi olarak görmek doğru değil. Bu üniversitenin içinde bulunduğu mali krizi çözmeye yarayacak bir süreç olarak düşünülmeli. Sendikanın bu konuda vurgusu devam ediyor” dedi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk:

“Üniversite yönetimi dinamik bir yapı gerektirir”

Rektörün sabah 9.30’da istifasını sunduğunu vedalaştığını söyleyen VYK Başkanı Erdal Özcenk, “Süreçte gelinen aşamada rektörün görevden alınması için güvensizlik önergesi vermek üzere senato 37 tane imza topladı. Senato 60 kişiden oluşuyor. Bugün rektörün güven oylaması için toplandılar ancak rektör toplantıdan önce istifasını verdi” dedi.

Rektörün senatonun önerisi ve VYK’nun da onayı ile seçildiğini kaydeden Özcenk, “Bugün senato önerisini yapacaktı ama rektör istifa etti. Bundan sonraki süreçte içe ve dışa münhal açılıp değerlendirme yapılacak. Üniversite yönetimi dinamik bir yapı gerektirir. En dinamik şekilde seçilenler arasında bu dinamizme çok önem vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“DAÜ’deki özerk ve demokratik yapıyı koruyacağız”

Öte yandan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, dün sabah istifasını açıklayan Rektör ve Rektör Yardımcıları ile ilgili yazılı bir açıklama da yaptı. “Üniversitemizdeki özerk ve demokratik yapıyı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Özcenk, istifa eden Rektör ve yardımcılarına teşekkür ederken, DAÜ Kuruluş Yasası uyarınca tüm demokratik süreçlerin çalıştırılacağını ve Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunulmak üzere Senato tarafından alınan kararların değerlendirileceğini belitti.

Özcenk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemizde 38 ay boyunca özveri ile hizmet veren Rektör ve Rektör Yardımcılarımıza Vakıf Yöneticiler Kurulu adına teşekkür ederim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öz kuruluşu olan, Üniversitemiz, göz bebeğimizdir ve ülkemizdeki her vatandaşın güven duyduğu kurumumuzun ilelebet yaşaması Vakıf Yöneticiler Kurulu olarak görevimizdir.

Üniversitemizdeki özerk ve demokratik yapıyı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu bağlamda, 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 12'nci maddesi uyarınca, tüm demokratik süreçler çalıştırılarak, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunulmak üzere Senato tarafından alınan kararlar üniversitemizin bekası göz önünde tutularak değerlendirilecektir.”

Anımsanacağı üzere bu sabah DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve yardımcıları topluca istifa etmişti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-PER-SEN) Başkan Yardımcısı Armen Sarıca

“Kısa sürede seçime gidilecek”

Senato toplantısında planlanan sürecin farklı olduğunu, rektörün istifası üzerine oylama yapılmadığını belirten DAÜ-PER-SEN Başkan Yardımcısı Armen Sarıca, kısa süre içinde seçime gidileceğini kaydetti. Sarıca sözlerine şöyle devam etti: Seçime kadar olan süreçte rektör vekilinin seçilmesi gerekiyordu ve 2 aday çıktı. 33 oyla Mustafa Tümer hocamız bu dönemde vekâlet edecek. Bundan sonra senatonun önerisi VYK’na götürülecek, onaylandıktan sonra da seçim süreci başlayacak.

DAÜ Rektör vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer seçildi

DAÜ Rektörü Hocanın ve yardımcıları istifa etti