Hükümet nisabı bulamıyor, Meclis toplanamıyor

UBP – YDP – DP Hükümeti Meclis Genel Kurulu’nu toplayacak yeterli milletvekili sayısını bulamıyor, koalisyonun büyük ortağı UBP’de “başörtüsü” krizi yaşanıyor…

Dün de nisaba takılan ve bugün saat 10.00’a ertelenen Meclis Genel Kurulu, bir türlü toplanamıyor.

Dünkü oturumda, iki denemede de nisabı sağlayamayan hükümet, bugün de yeterli milletvekili sayısına ulaşamıyor.

Bu kapsamda, Meclis Genel Kurulu, toplantıya çağrılmıyor.

Elde edilen bilgilere göre sabah saatlerinde toplanan UBP Meclis Grubu’nda “başörtüsü tüzüğü” ile ilgili ciddi tartışmalar yaşanıyor.

İddiaya göre UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun dışındaki vekiller, “başörtüsü tüzüğü” olarak adlandırılan ortaöğretime yönelik Disiplin Tüzüğü’nde yapılmak istenene değişikliğe karşı çıkıyor.