Nisabı muhalefet sağladı
Meclis Nisap krizi nedeniyle Pazartesi günü açılmayan Meclis Genel Kurulu muhalefet desteğiyle saat 11.00'de toplandı.
A+A-
Yasama yılı tatilinin ardından Pazartesi günü nisap krizi nedeniyle toplanamayan Meclis’te gözler bugünkü birleşime çevrildi.
Meclis Nisap krizi nedeniyle Pazartesi günü açılmayan Meclis Genel Kurulu, muhalefet desteğiyle saat 11.00'de toplandı.
Denetim göreviyle toplanacak Meclis’in gündeminde 17 gündem dışı konuşma bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı mevkiine Koral Çağman’ın yeniden atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
Bu sırada Meclis’te vekiller arasında kahkaha sesleri yükseldi.
Ardından, Bağımsız vekil Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifa tezkeresi de Meclis’te gündeme getirildi.
KKTC ile TC arasında imzalanan Kredi Anlaşması da gündem dışı konuşmalar öncesinde Meclis’te okundu.
Bu haber toplam 237 defa okunmuştur