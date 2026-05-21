UKÜ ile CES’ten öğrencilerin girişimcilik ekosisteminde aktif rol almasına yönelik iş birliği protokolü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Cyprus Entrepreneurship Station (CES) arasında, öğrencilerin girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol almalarını desteklemek ve eğitim programları ile danışmanlık faaliyetlerini hayata geçirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, üniversitede gerçekleştirilen programda, UKÜ Rektörü Erbuğ Çelebi ile CES Kurucu Ortakları Niyal Öztürk ve Gamze Menteş Muhtaroğlu bir araya geldi.

Çelebi: “Öğrencilerin fikirlerini iş dünyasına taşıyabilmeleri adına önemli bir adım”

UKÜ Rektörü Erbuğ Çelebi, protokolle ilgili açıklamasında, üniversite bünyesinde bir girişimcilik programı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin fikirlerini iş dünyasına taşıyabilmeleri adına önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Çelebi, iş birliği kapsamında girişimcilik süreçlerine yönelik eğitim, danışmanlık ve çeşitli destek mekanizmalarının geliştirileceğini kaydetti.

Öztürk: “Genç girişimcilere önemli fırsatlar sunulacak”

CES Kurucu Ortağı Niyal Öztürk ise, iş birliğinin genç girişimciler için önemli fırsatlar sunacağını belirterek, öğrencilere bilgi ve beceri geliştirme, iş dünyasıyla bağlantı kurma, danışmanlık ve yatırımcılara erişim konularında destek sağlanacağını söyledi.