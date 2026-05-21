“Halktan toplanan harçlar nereye gidiyor?”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, ülkede vatandaşlardan ve müteahhitlerden tahsil edilen ruhsat ve altyapı harçlarının yasal amaçları doğrultusunda kullanılmadığını belirterek, altyapı yatırımlarına yönelik yeni yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kâğıt üzerinde doğru görünen birçok uygulamanın denetimsizlik, siyasi çıkarlar ve keyfi yönetim anlayışı nedeniyle amacından saptığı belirtildi. Açıklamada, şehirlerde yaşanan altyapı sorunları, trafik yoğunluğu ve otopark krizinin temel nedenlerinden birinin, toplanan harçların altyapı yatırımlarına yönlendirilmemesi olduğu ifade edildi.

Seyrüsefer ruhsat harçlarının yıllardır “yol yıpranma bedeli” adı altında toplandığı belirtilen açıklamada, bu kaynakların gerçekten yollar için kullanılması halinde ülkedeki yolların bakımlı durumda olacağı vurgulandı.

Belediyeler tarafından müteahhitlerden tahsil edilen otopark katkı paylarının da amacına uygun kullanılmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu gelirlerin otopark yatırımlarına aktarılması durumunda kentlerdeki otopark sorununun büyük ölçüde çözülebileceği kaydedildi.

Birlik, KTİMB AR-GE Ekibi tarafından yapılan araştırmalarda altyapısı gelişmiş ülkelerde inşaat ruhsat harçlarının kullanım alanlarının yasalarla net biçimde belirlendiğinin görüldüğünü belirtti. Açıklamada, çağdaş ülkelerde toplanan kaynakların yol, kaldırım, kanalizasyon, yeşil alan, bisiklet yolu, otopark ve sosyal altyapı yatırımlarında kullanıldığının güvence altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise benzer bir zorunlu yasal düzenleme ve şeffaf denetim mekanizmasının bulunmadığı savunularak, bazı belediyelerde ruhsat harçlarının altyapı yerine siyasi rant düzeni, gereksiz istihdam ve popülist harcamalara yönlendirildiği ifade edildi.

Birlik ayrıca, yasaya aykırı şekilde müteahhitlerden ek harç talep edildiğini kaydedildi. Resmi harçların eksiksiz ödenmesine rağmen bazı üyelerin hukuki dayanağı olmayan ilave taleplerle karşı karşıya bırakıldığı belirtilen açıklamada, bu talepleri reddeden müteahhitlerin “inşaat durdurma” ve “mühürleme” gibi yaptırımlarla tehdit edildiği söylenildi.

KTİMB, üyelerinin yasal haklarını savunmak amacıyla gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını da duyurdu.

Birlik açıklamasında hükümet ve ilgili kurumlara çağrıda bulunularak, vatandaşlardan ve müteahhitlerden tahsil edilen tüm ruhsat ve altyapı harçlarının yalnızca altyapı yatırımlarında kullanılmasını zorunlu hale getirecek yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi istendi. Ayrıca toplanan kaynakların nerelerde kullanıldığının şeffaf biçimde denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanması talep edildi.