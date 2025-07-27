Hükümet, emeklinin ilaç parasına göz dikti

KIB-TEK ve TÜK’teki yolsuzluk bulgularına dair Sayıştay raporlarını görmezden gelen UBP–YDP–DP Hükümeti, aynı Sayıştay’ın sosyal sigorta emeklilerinin hastane eczanelerinden ücretsiz ilaç almasının “devlet zararı” yarattığı yönündeki tespiti üzerine harekete geçti.

Serap ŞAHİN

Sayıştay Başkanlığının, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndaki (TÜK) yolsuzluk bulgularına ilişkin herhangi bir adım atmayan UBP- YDP- DP Hükümeti, "sigorta emeklisinden ilaç parası almayarak devlet zarar ediyor" yönündeki bulgu üzerine harekete geçti.

Sayıştaylığın denetimi sonrası alınan kararla, emeklilerin hastane eczanelerinden ücretsiz ilaç alma hakkı sonlandırıldı, yüzde 20 katkı payı uygulaması devreye konuldu.

Uygulama kamuoyunda tepkilere yol açtı, YENİDÜZEN ilgili kesimlerden görüş aldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yasa gereği sigortalılardan yüzde 20 katkı payı alınmasının uzun süredir yalnızca aktif çalışanlarla sınırlı kaldığını, emeklilerden bu ücretin talep edilmediğini söyledi. Ancak yapılan bir denetim sonrası uygulamanın başladığını belirten Gürkut, ilaç fiyatlarının yüksekliği ve hastanelerdeki ciddi ilaç eksikliği nedeniyle emeklilerin büyük mağduriyet yaşayacağını vurguladı. “Devlet zaten ilaç veremiyor, şimdi bir de yüzde 20 istiyor” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Sağlık eski Bakanı Filiz Besim, ekonomik kriz içinde boğuşan vatandaşlara bir de ilaç yükü bindirildiğini belirterek, “İlaç yok, izdiham var, bir de emeklinin sırtına yük bindiriliyor” dedi.

Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran, sosyal sigorta emeklilerinden hastane eczanelerinde yüzde 20 katkı payı alınmasına tepki göstererek, ilgili bakanlıklara uygulamayı yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Eczacı Çise Sezerel de “Vatandaşın bu parayı ödeyecek gücü yok, sağlıkta tasarruf olmaz” diyerek düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sigorta emeklilerinden hastane eczanelerinde ilaç bedelinin yüzde 20’sinin talep edilmesine tepki göstererek, “Sağlıktan tasarruf olabilir mi?” diye sordu. Belediyeler görevli olmamasına rağmen yıllardır ilaçları vatandaşın evine kadar ulaştırdıklarını hatırlatan Şenkul, geçen hafta itibarıyla katkı payı ödenmediği takdirde ilaç verilmeyeceğinin kendilerine bildirildiğini söyledi. Dar gelirli emeklilerin bu yükü kaldıramayacağını vurgulayan Şenkul, “Devlet bu hatadan hızlıca dönmeli, gerekirse biz yüzde 20’yi bir şekilde bulur öderiz ama insanımıza bu zulmü yaşatmayız” dedi.

YENİDÜZEN, Konuyla ilgili görüş almak için Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i de aradı ancak ulaşamadı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut:

“Yasa vardı ama yıllardır emekliden alınmıyordu, şimdi kriz daha da derinleşecek”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, sosyal sigorta emeklilerinden hastane eczanelerinde yüzde 20 katkı payı alınmaya başlanması ile ilgili yasanın uzun süredir var olduğunu ancak yıllardır sadece aktif çalışan sigortalılardan katkı payı alındığını belirtti.

İlaç Eczacılık Dairesi’ne yapılan bir denetim sonucunda, “Emekliden neden katkı payı alınmıyor?” sorusunun yöneltildiğini ve bu uyarı üzerine düzenlemeye gidildiğini ifade eden Gürkut, “Yasayı uygulamanız gerekir denilmiş ve buna göre yeniden bir yazı yazılarak uygulamaya geçilmiş” diye konuştu.

İlaç eksikliği ve fiyatların yüksekliği nedeniyle sigorta emeklilerinin ciddi mağduriyet yaşayacağını vurgulayan Gürkut, “Zaten sigortalı üç kuruş para alıyor, emekli maaşı çok düşük, ilaç fiyatları ise yüksek. İnsanlar bunu da nasıl ödeyecek?” diye sordu. Gürkut, devletin uzun süredir kritik ilaçları bile hastalara sağlayamadığını kaydederek, “Hastaneden veremiyoruz zaten. Dışarı gönderiyoruz. Yüzde 20 katkı alsak ne olur, veremedikten sonra. İnsanlarımız tamamen dışarıya yönlendiriliyor” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

CTP Milletvekili, Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim:

“İlaç yok, izdiham var, bir de emeklinin sırtına yük bindiriliyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, hastane eczanelerinde sigorta emeklilerinden ilaç katkı payı alınmaya başlanmasını eleştirerek, uygulamanın dar gelirli vatandaşları zor durumda bıraktığını söyledi. “Şu anda insanlar gerçekten çok zor zamanlar geçiriyor ekonomik olarak” diyen Besim, bu kadar yıldır uygulanmayan bir sistemin şimdi devreye alınmasının sigortalı hastalar ve emekliler için büyük mağduriyet yarattığını ifade etti.

Bakanlıktan hâlâ konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadığını vurgulayan Besim, “Bu durum hasta hakları açısından da ekonomik olarak zor günlerden geçen ülkemiz açısından da kötü bir gelişme” dedi.

Hastanelerde ciddi bir ilaç sıkıntısı ve izdiham yaşandığını, buna rağmen Sağlık Bakanı'nın “ilaç var” açıklamaları yaptığını belirten Besim, “Böylesi bir dönemde bu uygulamanın dar gelirli, emekli sigortalıların üzerine yüklenmesi gerçekten ciddi sıkıntı doğurdu” diyerek tepki gösterdi.

Eczacı Çise Sezerel:

“Sağlıkta tasarruf yapılmamalı, tam tersi yatırım yapılmalı”

Eczacı Çise Sezerel, son günlerde sosyal sigorta emeklilerinden hastane eczanelerinde ilaç alımı sırasında yüzde 20 ödeme talep edildiğine dair şikayetlerin arttığını belirtti. Uygulamanın hastaları mağdur ettiğini dile getiren Sezerel, “Eskiden böyle bir şey yoktu. Normalde sigortalılar para ödemeden ilaçlarını alırdı. Şu an yüzde 20’sini talep etmeye başlamışlar. Üç dört gündür böyle şikayetler gelmeye başladı.” dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Sezerel, sosyal sigortalıların yıllarca prim ödediklerini hatırlatarak, “Bu vatandaşlar bu kadar senedir sosyal sigorta parası öder, emekli olur. Kendini güvende hissetmesi gerektiği bir zamanda bu en doğal hakkıdır ilaca ücretsiz erişim. Bu parayı ödeyemeyecek olan insanlar olabilir.” ifadelerini kullandı.

“Sağlıkta tasarruf yapılmaması gerekir” diyen Sezerel, “Yatırımı tam tersine sağlığa yapmaları gerekir. Vatandaş ücretsiz olarak ilaçlarını alabilmeli. Bu insanların dünya kadar ilacı vardır. Kronik ilaç kullanırlar. Kolesteroldür, şekerdir, tansiyondur. Yüzde yirmi de az bir meblağ değildir vatandaş için. Bunu ödemeyecek olan insanlar vardır.” diyerek uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran:

“Bakanlıklar bu kararı yeniden değerlendirmeli”

Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran, sosyal sigorta emeklilerinden hastane eczanelerinde yüzde 20 katkı payı alınmasına tepki göstererek, ilgili bakanlıklara uygulamayı yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin basın açıklaması yaptıklarını belirten Kuran, “İlgili bakanlıkların bu konuyu yeniden değerlendirmesi gerektiğini ve bundan vazgeçmesini talep ettik.” dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Yüzde sıfır katkı payı alınacağına dair Bakanlar Kurulu kararı alın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Sosyal Sigorta emeklilerinden hastanede ilaç parası alınmasına tepki göstererek, bunun yasa dışı olduğunu savundu.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in bu uygulamanın “yasal zorunluluk” olduğunu öne sürdüğünü belirten Barçın, “Yasayı açıp okudum. 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası çok açık. Sigorta emeklileri için katkı payı tüzükle belirlenir deniyor. Ancak böyle bir tüzük yok” dedi.

Barçın, “Tüzük yoksa bu para hangi mevzuata dayanarak alınıyor?” sorusunu sordu. “Bu yasal bir zorunluluk değil, UBP ‘hükümetinin’ siyasi kararıdır.” diyen Barçın, çözümün net olduğunu belirterek, “Derhal tüzük düzenlemesi yaparak sigorta emeklilerinden %0 katkı payı alınacağına dair Bakanlar Kurulu kararı alın. Mağduriyet bitsin” çağrısında bulundu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul:

“Sağlıktan tasarruf olabilir mi?”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sigorta emeklilerinden hastane eczanelerinde ilaç bedelinin yüzde 20’sinin talep edilmesine sert tepki gösterdi. Başbakanın konudan haberdar olup olmadığını bilmediğini belirten Şenkul, “Ama bir konuda hem onu hem de kamuoyunu bilgilendirmem gerekiyor” dedi.

Şenkul, yıllardır görevleri olmamasına rağmen Girne Belediyesi olarak ilaçları ecza deposundan alıp vatandaşın evine kadar götürdüklerini hatırlatarak, “Geçen hafta bize, yüzde 20’lik ilaç bedelini ödemezsek ilaç verilmeyeceği söylendi” ifadelerini kullandı.

Bu kararın dar gelirli sigorta emeklilerini mağdur edeceğini dile getiren Şenkul, iki bakandan birine durumu doğrudan, diğerine dolaylı şekilde ilettiklerini ancak uygulamanın sürdüğünü belirtti. “Bir insan olarak bu durum beni çok rahatsız etti” diyen Şenkul, şunları kaydetti:

“Sağlıktan tasarruf olabilir mi? Bu kadar yıldır böyle bir uygulama yokken şimdi bu nereden çıktı? Yasa, tüzük, Sayıştaylık uyarısı varsa bile konu sağlıksa bunları geçeceksiniz. O ilacın yüzde 20’sini ödeyemeyecek durumda olan insanlara ilaç vermeyecek mi hükümetiniz, Sayın Başbakan?”

Devlete çağrıda bulunan Şenkul, “Bu hatadan hızlıca dönülmesi için gerekeni yapmanızı bekliyorum. Emekli insanlara bunu yaşatmamalı bir devlet” dedi. Şenkul, “Gerekirse biz o yüzde 20’yi bir şekilde bulur öderiz ama insanımıza bu zulmü yaşatmayız” diyerek tepkisini dile getirdi.