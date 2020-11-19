"Hükümet boşluğunun oluşması sistemle alakalı"

Kendisi Başbakanken, Cumhurbaşkanı seçilmesi ardından bir hükümet boşluğu durumunun ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada kimsenin bir kusuru olmadığını, bunun sistemle alakalı bir durum olduğunu iddia etti.

Kendisinin bu konuda başsavcıdan görüş aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK'a özel verdiği röportajda şunları söyledi:

“Başsavcıdan aldığım kesin yanıt, benim vekalet veremeyeceğimdi. Çünkü aslı olmadan vekaletin de hukuk sistemimizde mümkünatı yok. Ben bir başbakan olarak yurt dışına gidersem, vekalet bırakabilirim. Başbakan olarak Cumhurbaşkanı olduğum durumda, başbakanlığım sona erer. Başbakanlığı sona eren bir makam sahibinin kendi boşluğunda birisine bir vekalet vermesi mümkün değildir.”

Hukukçu olarak bilinen bazı kişilerin sırf siyaset uğruna bu konuda kendisini eleştirmesini yadırgadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Başsavcının kesin verdiği bilgi budur. Benim de hukukçularımdan danıştığımda verilen cevap budur” dedi.