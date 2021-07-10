Hükümet, anayasa ve yasayı takmıyor!

Ayşe GÜLER

Kurulma aşaması ‘tartışmalı’ olan, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti görev süresinde 6 ayı geride bıraktı, Anayasa ve yasa ihlalleri hafızalara kazındı.

Meclis’te 19 Aralık’ta ‘güvenoyu’ alarak, görev başı yapan hükümetin özellikle Anayasa’da ‘10 günde atama yapılmalı’ hükmüne karşın, iki haftadır Koral Çağman’ın yerine Çalışma Bakanı görevlendirmemesi aykırılığı gözler önüne serdi.

Öte yandan erken seçim tarihine ilişkin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’ni saf dışı bırakılarak, özel komite kurulması, ara seçim yapılmaması, kamuda 4 aylık hayat pahalılığı ödeneği kesintisine ilişkin yasa gücündeki kararnamenin Anayasa Mahkemesi’nden dönmesi unutulmadı.

Çağman istifa etti, 14 gün geçti atama yok

DP Milletvekili Koral Çağman’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifasının üzerinden 14 gün geçti, Anayasa ‘10 gün içinde atama yapılmalı’ dese de bu konuda hala adım atılmadı.

Hükümet kanadında Çalışma Bakanlığı’na yönelik sessizlik sürüyor.

Meclis, ilk kez birleşimi tamamlayamadan, tatile girdi…

Meclis Genel Kurulu, ilk kez UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti döneminde son toplantısını yapamadan, yasama tatiline başladı.

Meclis, önce 29 Haziran’da nisap yetersizliği nedeniyle birleşimi tamamlayamadı, ardından 1 gün sonra yani 30 Haziran’da da aynı sebeple Genel Kurul açılmadı.

Erken seçim tarihi dahil olmak üzere birçok önemli yasa tasarısının gündemde olmasına rağmen, Meclis, 3 ay sonra, 1 Ekim’de toplanacak.

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi by-pass edildi, özel komite yargıya taşındı…

Siyasette hükümet ve muhalefeti ikiye bölen, erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine Geçici ve Özel(Ad-Hoc) Komite’de görüşülecek olması yargıya taşındı.

Hukuk dışı olduğu gerekçesiyle muhalefetin komiteye ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava 20 Eylül’de görüşülecek.

Hatırlanacağı üzere CTP, HP ve TDP komiteye üye belirtmemişti.

Ara seçim yapılamadı

Siyasette Azınlık Hükümeti döneminde en fazla tartışılan konulardan biri de ara seçim oldu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Meclis’te bir milletvekili için ara seçim yapılmasına ilişkin süreç Haziran ayında dolmasına rağmen, bu konuda adım atılmadı.

Anayasa Haziran ayında ‘ara seçim’ yapılır dese de bu uygulama hayata geçmedi.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, Meclis Başkanlığı’na ‘20 Haziran’da ara seçim yapılmasına’ ilişkin talepte bulundu, yanıt alamadı.

Hayat pahalılığı kararı mahkemeden geri döndü…

Anayasa Mahkemesi, 24 Haziran’da kamuda örgütlü sendikaların başvurusu üzerine hükümetin hayat pahalılığının durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnamesini oyçokluğuyla iptal etti.

Kamuda örgütlü 6 sendika tarafından, hayat pahalılığının dört ay süreyle durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle, açılan davaya ilişkin kararla birlikte hükümet bu noktada da geri adım attı.

LAÜ’ye atama tartışma yarattı…

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimine ‘sahte resmi belge düzenleme’, ‘sahte resmi evrağı tedavüle sürme’, ‘sahte belge düzenleme’, ve ‘başkasının kimliğine bürünme’ suçlarından hapis cezası alan Okan Erdemsiz'i atadı.

Bu karar, kamuoyunda büyük tartışma yaratmış, siyaset de karıştı.

Erdemsiz’in 2018 yılındaki genel seçimde milletvekili adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmüştü.

Halkın Partisi, söz konusu atamayı yargıya taşıdığını açıkladı, Erdemsiz görevinden istifa etti.