‘Hukukun Üstünlüğü’ endeksinde Türkiye 117'nci Kıbrıs 28'inci sırada

2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) Kıbrıs Cumhuriyeti 28’inci, Türkiye ise 139 ülke arasında 117'inci sırada yer aldı. Birinci sırada ise Danimarka dikkat çekti.

Türkiye, coğrafi bölgelere göre kategorize edilen endekste, Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda bulunan 13 ülke arasında ise Rusya'nın da gerisinde sonuncu sırada yer aldı.

World Justice Project’in 2020 endeksine göre geçen yıl hukukun üstünlüğü konusunda 128 ülke arasından 107’inci olan Türkiye, 2021 endeksinde ise 139 ülke arasından 117’inci oldu.

Hukukun üstünlüğünde ilk 10’da Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Lüksemburg, Avusturya ve İrlanda yer aldı.

Türkiye yolsuzlukla mücadele konusunda ise 134 ülke arasında 69’uncu sırada yer aldı.

Raporda Türkiye, gelir grubuna göre ülke sınıflandırmalarına bakıldığında ise orta üst gelir grubundaki 40 ülke arasında 38’inci sırada yer aldı.

Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde son 10 sırada yer alan ülkeler ise şöyle oldu

Bolivya

Pakistan

Nikaragua

Haiti

Moritanya

Afganistan

Kamerun

Mısır

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kamboçya

Venezuela

Kaynak:

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-2021.pdf