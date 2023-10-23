Hücre ve ‘kelepçe’ konuları masaya yatırıldı 

Polis Genel Müdürlüğü’nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti; Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile toplantı gerçekleştirdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın katılım gösterdiği görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin detaylarına ilişkin YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, polis karakollarındaki hücrelerin durumu ve “sahte reçete soruşturması” kapsamında gündeme gelen; “her zanlıya kelepçe konusunda aynı muamelenin gösterilmesi” konuları konuşuldu.

Geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu’nda gündeme gelen söz konusu konularla ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclisten bir heyetin hücreleri ziyaret edip yerinde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu.