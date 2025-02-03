Hristodulidis’e sosyal medya üzerinden tehdit

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in sosyal medya üzerinden tehdit edildiği bildirildi.

Politis gazetesi, tehdit mesajının birkaç gün önce gönderildiğini ve Hristodulidis’in cumartesi düzenlenen bir etkinlikte, tehdit mesajı aldığını doğruladığını; ancak mesajın içeriğine dair detay vermediğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum polisinin Hristodulidis’e tehdit mesajı yollayan kişiyi tespit edebilmek için titiz bir soruşturma yürüttüğünü belirtirken, önce mesajın Merkezi Cezaevi’nde cuma günü yapılan aramada bulunan cep telefonuyla ilişkilendirildiğini, ancak daha sonra mesajın bu telefon üzerinden atılmadığının belirlendiğini kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in güvenliği için tedbirlerin artırıldığı ifade edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Kıbrıs’ın kuzeyindeki eski Kıbrıslı Rum mallarıyla ilgili olarak Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un kaldığı hücrede de arama yapıldığını ve bazı eşyalarına el konulduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’e tehdit mesajı geldiği günlerde cezaevinde arama yapılması ve Aykut’un bazı eşyalarına el konulmasının, akıllarda soru işaretleri yarattığını kaydetti.

Haberde, Aykut’un avukatı Maria Neofitu’nun, cuma günü cezaevi personeli tarafından müvekkilinin hücresinde bulunan bir televizyon ile Aykut’a ait bir not defterine el konulduğunu ve kendisinin, Cezaevi Müdürlüğü'nden bu konuyla ilgili resmi bilgilendirme talebinde bulunduğunu söylediği belirtildi.