Hristodulidis Ukrayna konulu AB zirvesine katılacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Ukrayna’daki durumun ele alınacağı Olağanüstü Avrupa Konseyi toplantısına katılacak.

Alithia gazetesinin haberine göre, toplantı önümüzdeki hafta Brüksel’de yapılacak.

Konsey toplantısında, üye devletlerin savunma ve güvenlik kabiliyetlerinin güçlendirilmesi konusunun da ele alınacağını belirten Hristodulidis, AB üyelerinin, AB savunma sanayisinin, tüm üye devletlerin işbirliğiyle güçlendirilmesi yönünde ortak görüşe sahip olduğunu belirtti.