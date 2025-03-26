Hristodulidis: "Tüm eylemlerimiz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni güçlendirmeye yönelik"

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada, "İç ve dış politikadaki tüm adımlarımız ülkemizin gücünü artırmayı ve Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesi çabalarını desteklemeyi amaçlıyor" dedi.

Hristodulidis, bugün Paris'te Fransız mevkidaşıyla yüz yüze görüşeceğini ve Ukrayna konulu önemli bir zirveye Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsilen katılacağını belirtti.

Hristodulidis, Kıbrıs Türk toplumu lideri Ersin Tatar ile 2 Nisan'da gerçekleşecek görüşmede Cenevre'de üzerinde anlaştıkları tüm konuları görüşmeye hazır olduğunu ve Cenevre'deki toplantının ardından gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.