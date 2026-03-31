“HP’nin kararname ile dondurulması Anayasa’ya aykırı”

Ürün Solyalı, hayat pahalılığı (HP) ödeneğinin Yasa Gücünde Kararname (YGK) ile dondurulmasına ilişkin sert değerlendirmelerde bulunarak, söz konusu adımın Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.

Solyalı, Anayasa Mahkemesi Dağıtım 5/2021 kararına atıfta bulunarak, mahkemenin benzer bir düzenlemeyi daha önce de değerlendirdiğini hatırlattı. İlgili içtihada göre, uzun süredir öngörülebilen bir krize karşı gerekli yasal düzenlemeleri Meclis gündemine taşımak yerine Yasa Gücü Kararname ile çözüm üretmeye çalışmanın, Anayasa’nın 112’nci maddesinde yer alan “ivedilik” koşulunu karşılamadığına dikkat çekti.

Hükümetin ekonomik krizi yönetemediğini belirten süren Solyalı, kamu maliyesinin kötü yönetim, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla iç borç krizine sürüklendiğini söyledi. Maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılara da değinen Solyalı, borçların ve faizlerin yeni borçlarla çevrildiğini ifade etti.

Açıklamasında UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, krizin dışsal nedenlerden kaynaklandığı yönünde bir algı yaratmaya çalıştığını öne süren Solyalı, bu yaklaşımın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Solyalı, “Bu gerekçelerle yasama yetkisinin Yasa Gücünde Kararname yoluyla gasp edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.