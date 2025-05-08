HP MYK Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu gözaltına alındı

Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu'nun, sahte evrak düzenlediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Polis, Tokatlıoğlu hakkında sahte evrak düzenleme şüphesiyle soruşturma başlattı.

Tokatlıoğlu’nun, polis merkezinde ifade verdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan HP’li siyasetçinin, sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı açıklandı.



Polis Basın Subaylığı gelişmeyi şu açıklama ile duyurdu:



"02-03.05.2025 tarihleri arasında, Girne'de, A.T. çalışmakta olduğu iş yerinde yetkisi olmadığı halde iş yerine gelen kişiler için hazırladığı 9 adet vekaletnameyi, mühürleyip imzalamak suretiyle sahtelemiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir"

Halkın Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu’nun tutuklanmasının ardından partiden açıklama geldi.

Basına da yansıyan olayla ilgili yapılan açıklamada, Tokatlıoğlu hakkında bir şikayet üzerine polis soruşturması başlatıldığı ve söz konusu ismin yarın sabah mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

HP açıklamasında, “Konu yargıya intikal etmiştir. Yargıya güvenimiz tamdır. Süreci takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

Parti, yasal sürecin sonucunu bekleyeceklerini vurgulayarak kamuoyunu gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.