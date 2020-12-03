“Halkın Partisi Başbakanlık makamı için bir isim zikretmedi”

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, BRT’de konuştu, ‘Tufan Erhürman Başbakan olmasın’ ibaresinin manipüle edilmiş bir açıklama olduğunu savundu.

YENİDÜZEN

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, BRT’de konuştu, ‘Tufan Erhürman Başbakan olmasın’ ibaresinin manipüle edilmiş bir açıklama olduğunu savurken, gerçekleştirilemeyecek talepler olarak adlandırılan 2 taleplerinin ‘Nereden Buldun Yasası ve İmar Planı’ olduğunu söyledi. Süreci takip ettiğini ifade eden Senin, yapılan açıklamaların manipüle edilmiş olduğunu, basında çıkan bu tarz açıklamalar ile partilerin, halkın gözünde samimiyetsiz duruma düşeceği görüşünü de belirtti.

“Bu talep bizden gelmedi. Sayın Tufan Erhürman ilk girdiği günden itibaren “benim başbakanlığım zorunlu değildir” dedi ve biz de partimizde değerlendirdiğimizde tıpkı CTP’nin daha önceki dönemlerde, Sibel Siber hükümeti döneminde olduğu gibi bir modelin en doğru model olacağını düşündük”

Senin şu şekilde konuştu:

“Süreç manipüle edilmeye açıktır”

“Süreci takip ediyorum. Özellikle 4 parti başkanın görüşmesinde şunu söyledik: bu yüzden telefonla bağlanıyorum, süreç manipüle edilmeye açıktır. Çok açıklama yapmayalım. Her siyasi partinin koalisyon görüşmelerinde bu gibi durumlar olur. Bunun kaçarı yok. Görüyorum ki iki üç gündür özelde bazı milletvekillerinin çıkışları ve algıyı biraz farklı yöne çekme çabası var. Önce bunlara dikkat etmek lazım çünkü samimiyeti yitirirsiniz ki koalisyon görüşmeleri devam ederken bu tarz söylemler işi daha da zora sokar.”

“Sayın Tufan Erhürman ilk girdiği günden itibaren ‘Benim başbakanlığım zorunlu değildir’ dedi”

“Az önce iki parti başkanını da dinledim ama konuşulmayan bazı şeyleri Halkın Partisi’ne yükleme çalışmalarına ben sessiz kalamam. Mesela Sayın Erhan Arıklı, ‘Özgürgün olayı’ demiş HP’nin talepleri içerisinde. Bizde öyle bir şey olmadı veya HP Tufan Erhürman’ı Başbakan olarak istemiyor cümlesi tamamen manipüle edilen bir cümledir. Bu talep bizden gelmedi. Sayın Tufan Erhürman ilk girdiği günden itibaren “benim başbakanlığım zorunlu değildir” dedi ve biz de partimizde değerlendirdiğimizde tıpkı CTP’nin daha önceki dönemlerde, Sibel Siber hükümeti döneminde olduğu gibi bir modelin en doğru model olacağını düşündük. Çünkü Eylül ayında bir erken seçim olacak. Bunun üstünde bir mutabakat var. Parti başkanlarının kabinede olacağı bir sistemde isteseniz de istemeseniz de siyasetin gerçekleri budur herkes kendini parlatmak için ön plana çıkacak ve bu da bu kritik dönemde, bu sekiz ayda sağlıklı veya oy birliği ile alınacak kararların önüne engel olarak çıkacak. Bundan daha doğal bir talep olabilir miydi? Veya biz Tufan Erhürman olmasın ama biz olalım demedik ki. Biz en başından beri parti başkanlarının olmayacağı, başbakan haricinde tamamen teknokrat bir model önerdik.”

“Olay olumlu veya olumsuz bitmiş veya tamamlanmış değildir”

“Tek tabi başbakanlıkta görev CTP ‘de olduğundan dolayı CTP içerisinden bir vekilin görevidir. Biz durup başbakan bizden olsun da demedik. Ama oyunlar yapılıyor. Normaldir ama ne zaman ki partilerin basın organları milletvekilleri karalanmaya başladı, bizim de söyleyecek bir iki lafımız oldu. Ama şu an süreç tıkanmış değildir. Olay olumlu veya olumsuz bitmiş veya tamamlanmış değildir.”

“Üzerinde durduğumuz 3-4 tane temel konu var”

“Ben bunu kamuoyuna açıklayayım. Üzerinde durduğumuz 3-4 tane temel konu var. Bizce en önemlisi mali konudur. Bu yüzden dün partilerin ekonomi alanında uzman kişileri oturup bir değerlendirme yaptı. Önümüzü ne kadar görebiliriz, bu süreç nasıl idame edilir. Bununla ilgili rakamlar ortaya kondu. Maraş konusunda bir farklılık var. Erhan Bey diyor ki ‘Maraş konusu ne kadar acil?’. Kıbrıs konusu çok acil olmayabilir çünkü ortada bir müzakere yok ama Maraş konusuyla ilgili adım atılma süreci devam ediyor. Ve oluşacak olan kabinede bu konu gündeme gelecektir. Buradaki politikamızı önceden belirlemezseniz koalisyon içerisinde sıkıntı olacaktır. Bu yüzden konuşuluyor bu konu. Ve hükümet modeli… Bu konuyu tekrar açayım. Bakanlık sayısı değildir bahse konu olaylar. Hükümetin oluşumu ile ilgili. Ve biz bu teklifi yaptığımızda dört partinin üçü bizim dediğimiz model üzerinde bir sıkıntı olmayacağını deklare etti. Bu deklare ortadayken diğer bir parti de önce olumsuz yaklaşsa da daha sonra değerlendireceğini söyledi. Hal böyleyken konuşma sırasında herkes olumluyken dışarı HP Tufan Erhürman’ı istemiyor diye bir cümlenin kullanılması çok da doğru değil açıkçası.”

“Halkın Partisi Başbakanlık makamı için bir isim zikretmedi”

“Halkın Partisi bir isim zikretmedi. Ancak şu konuşuldu; otururuz gerek başbakan gerekse diğer teknokrat isimler üzerinde ortak bir karar alırız diye ilk görüşme notu var. Bu da zaten daha ileriye gitmedi.

Biz ülkenin bir hükümet ihtiyacı olduğunun farkındayız. İnanın bu tartışmalar da, basın üzerinden yapılan atışmalar da siyasetin ve siyasetçinin halkın nazarında yıpranmasına sebep oluyor. Ben olabildiğince gerek sosyal medyadan gerek basına demeçten de uzak durdum. Bence doğru olan bu yöntemdir. Sürecin nasıl tamamlanacağına parti meclisleri karar verir. Her parti gider parti meclisine sunar, orada şekillenir ve bir karar alınır. Şu anda benim olumlu ya da olumsuz bir düşünce zikretmem kendi parti meclisimin kararına ve çıkacak olan kararlara saygısızlık olur.”

“HP’de parti disiplini ile ilgili bir sıkıntı yoktur. Karar ne çıkarsa milletvekilleri de o yönde güvenoyunu verir”

“Milletvekillerinin hükümet modeli üzerinde farklı düşünce ve yönelimleri olabilir. Kimi muhalefet üçlü model ister, kimi dörtlü kimi de UBP ile olan modeli destekleyebilir. Bunlar normaldir. Ancak partinin parti meclisinde alacağı karar esastır. HP’de de parti disiplini ile ilgili bir sıkıntı yoktur. Karar ne çıkarsa milletvekilleri de o yönde güvenoyunu verir.”

“Herkes Bakanlık pazarlığı yapıldığını düşünse de o noktaya hiç gelinmedi”

“Görüşmeler dün de devam etti bugün de devam ediyor. Dün akşam bazı partiler değerlendirme yaptı bugün de yapmaya devam edecek. Tekrar bir araya gelindiğinde süreci hızlandırma konusunda mutlaka bir adım atılacaktır. Ama dediğim gibi şu anda ‘bitme’ aşamasına gelinen bir durum söz konusu değil. Çeşitli tartışmalar var. Herkes Bakanlık pazarlığı yapıldığını düşünse de o noktaya hiç gelinmedi. Dediğim gibi kimi partiler prensipleri ön planda tutuyor… HP ile ilgili az önce ‘Olmayacak taleplerle gelindi’ denildi.”

“Taleplerimiz ‘Nereden Buldun Yasası ve İmar Planı’ konularındadır”

“Açık ve net söyleyeyim; kendi partim olduğu için bunları deklare ediyorum; ‘Nereden Buldun Yasası ve İmar Planı’ konularıdır yapılan iki talep. Bunlar da olmayacak şeyler değildir. CTP çalışarak 7 tane madde ortaya koyarken bunlar Allah’ın kelamı değildir, onlar ilke koyacak ve biz hiçbir şey söylemeyip kabul edeceğiz. O yedi maddenin beş tanesi HP’nin her hükümet programında koyduğu ve bu yönde mücadele ettiği bir modeldir. O nedenle ilk toplantıda o maddeler tarafımca açılmış ve daha da netleştirilmiştir. Bu yüzden bizim talep ettiğimiz ilke ve prensipleri olmazsa olmaz, sürece takoz koyacak istekler şeklinde nitelemek sadece sürece zarar verir. Burada açık yüreklilikle size bu iki maddeyi açıkladım. Sürecin sağlam, halkın gözünde partileri yıpratmadan devam etmesi için bence her kesimin söylemlerine dikkat etmesi gerekir.”