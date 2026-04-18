Recep DAL

“Sendikalar olarak eylem ve grev modellerimizi masaya yatıracağız”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı (HP) düzenlemesine yönelik adımlarını ve bu bağlamda sendikaların yürttüğü eylemlilik sürecini değerlendirdi.

Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin HP yasa tasarısını Meclis’in alt komitesine çekebileceği yönünde bilgi aldıklarını belirterek, sürecin 20 Nisan Pazartesi günü yapılacak Meclis Genel Kurulu’nda netleşeceğini ifade etti.

Bu doğrultuda sendikaların ortak hareket edeceğini dile getiren Serdaroğlu, “Hükümetin tasarıyla ilgili tavrını gördükten sonra biz de pozisyonumuzu belirleyeceğiz. Tüm sendikalar olarak eylem ve grev modellerimizi masaya yatıracağız” dedi. Serdaroğlu, sürecin, sendikal platformun alacağı kararlar çerçevesinde şekilleneceğini vurguladı.

“Hükümet krizi yönetemiyor”

Hükümetin HP ödeneklerini budamaya yönelik girişimlerini eleştiren Serdaroğlu, bunun hiçbir gerekçesinin olmadığını belirtti. Hükümetin ekonomik krizi yönetemediğine vurgu yapan Serdaroğlu, Ortadoğu’daki savaş ortamının görece sakinleşmesine ve brent petrol fiyatlarının düşmesine rağmen ülkede akaryakıt fiyatlarının gerilemediğine dikkat çekti.

Enflasyonun yükselmeye devam ettiğini belirten Serdaroğlu, bu koşullarda maaşlardaki hayat pahalılığı artışını ortadan kaldırmanın düşünülemeyeceğini ifade ederek, hükümetin alım gücünü korumak yerine ters yönde hareket ettiğini söyledi.

“HP düzenlemesinin temelinde asgari ücret var”

Serdaroğlu, hükümetin HP düzenlemesinin temelinde asgari ücret olduğuna dikkat çekerek, tasarının ilk halinde ilk üç aylık hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Bunun yaklaşık yüzde 7’lik bir artış anlamına geldiğini belirten Serdaroğlu, bu artışın asgari ücrete uygulanıp yılsonuna kadar başka artış yapılmamasının planlandığını ileri sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun, “asgari ücret 70 bin TL’ye yükselirse kim ödeyecek” şeklindeki açıklamalarına da değinen Serdaroğlu, “Hasiopoğlu bunu sorgularken 52 bin 738 TL olan mevcut asgari ücretle hayatını idame ettiren yurttaşlarımızın 2 ay sonra bu maaşla nasıl geçineceğini düşünüyor mu” diye sordu.

Yeni düzenlemede 75 bin TL ve altında maaş alanlara yapılacak HP artışının korunacağının açıklandığını hatırlatan Serdaroğlu, bu sınırın nasıl belirlendiğine dair sorular yöneltti.

“Asgari ücrete HP oranının altında artış yapmak vicdansızlıktır”

Söz konusu limitin brüt mü yoksa net maaş üzerinden mi hesaplandığını sorgulayan Serdaroğlu, asgari ücretlilerin bu kapsama dahil olup olmadığının da netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Altı aylık hayat pahalılığı oranının tamamının asgari ücrete yansıtılıp yansıtılmayacağı sorusunu da gündeme getiren Serdaroğlu, “Asgari ücrete HP oranının altında artış yapmak vicdansızlıktır” dedi.

Hükümetin “tasarruf tedbirleri” kapsamında hazırladığı düzenlemeyi eleştiren Serdaroğlu, tasarruf yapılabilecek birçok farklı alan bulunduğunu belirtti. Serdaroğlu, sendikaların bu konudaki tespitlerini olası bir komite toplantısında hükümet yetkilileriyle paylaşacaklarını ifade etti.

“Basın ve ifade özgürlüğü kısıtlanamaz”

Serdaroğlu açıklamasında, basın kuruluşlarına yönelik siber saldırılara da değindi. Basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanamayacağını vurgulayan Serdaroğlu, sendikaların bu konuda net bir duruş sergilediğini söyledi.

Bazı üst düzey bürokratlar ile siyasi isimlerin sahte diploma ve yolsuzluk iddialarıyla yargılandığını hatırlatan Serdaroğlu, basının bu konuları kamuoyuna taşıdığı için hedef alındığını düşündüğünü ifade etti ve bağımsız basına desteklerinin süreceğini belirtti.

Serdaroğlu, Maliye Bakanlığı’nın İhtiyat Sandığı’na olan 14 milyar TL’lik borcuna da dikkat çekti. Sandıkta toplam 40 milyar TL bulunduğunu ancak borç nedeniyle kullanılabilir miktarın 26 milyar TL’ye düştüğünü belirten Serdaroğlu, tüm iştirakçilere ödeme yapılması durumunda 30 milyar TL’nin üzerinde bir kaynağa ihtiyaç duyulacağını söyledi.

“Maliye mahkeme kararına rağmen İhtiyat Sandığı’na olan borcunu ödemiyor”

Bu durumun yaklaşık 6 milyar TL’lik bir açık yarattığını ifade eden Serdaroğlu, buna rağmen faiz oranlarının düşürülmesini eleştirdi. Serdaroğlu, kendisinin ve Hür-İş’in yönetim kurulundan uzaklaştırılmasının nedeninin bu konuları gündeme getirmeleri olduğunu belirtti.

İhtiyat Sandığı’nın maliyenin borcuna ilişkin dava açtığını ve mahkeme kararlarının bulunduğunu da hatırlatan Serdaroğlu, buna rağmen borcun ödenmediğini belirterek, “Devlet kendi borcunu ödemiyorsa yurttaş ne yapsın?” sözleriyle hükümete tepki gösterdi.