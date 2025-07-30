HP, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldı

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldı.

Kararı kamuoyuyla paylaşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Cumhurbaşkanlığı’ndan ziyade, hükümette yer almayı daha doğru bulduklarını” söyledi.

Özersay, “Yapılacak erken genel seçime hazırlanarak hükümete geleceğiz ve ülkedeki, devletteki yıkımı ortadan kaldıracağız” dedi. Özersay, Cumhurbaşkanı adaylarının ortaya koyacağı vizyon ve yaklaşımları kendi ‘vizyonlarına’ göre eleştirip, sorular soracaklarını ifade etti, “Vizyonumuz çerçevesinde ışık tutup, seçmenin hür iradesiyle seçim yapmasına yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.

Özersay, partililerinin oy yönelimine ilişkin soruya “Herkes hür iradesiyle kararını verecek” yanıtını verdi.