HP Başkanı Özersay: "dokunulmazlık kaldırılması konusundaki gecikmeyi" eleştirdi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturma dosyası hazırlanan UBP’li bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde yaşandığını belirttiği gecikmeleri eleştirdi.

Özersay açıklamasında, Meclis’te özel komitenin kurulmasına rağmen, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) komiteye atayacağı üyeleri belirlemediğini ve bu nedenle sürecin ilerlemediğini belirtti.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, dokunulmazlığın kaldırılması komitesinin 45 gün içinde çalışmalarını tamamlaması gerektiğini kaydeden Özersay, üyelerin atanmasının gecikmesi nedeniyle bu sürenin başlamadığını ifade etti.

Cenevre’de gerçekleşecek Kıbrıs görüşmeleri nedeniyle Meclis’in 24 Mart’a ertelendiğini ve bu durumun süreci daha da uzattığını dile getiren Özersay, "bu gecikmelerin adaletin tecelli etmesini engelleyemeyeceğini ve halkın aklıyla alay edilmemesi gerektiğini" söyledi.