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Hortum güneyde zarara yol açtı

Hortum güneyde zarara yol açtı

Kıbrıs’ın güneyinde dün çıkan hortumun, 5 köyü etkisi altına aldığı ve çeşitli zararlara yol açtığı belirtildi. 

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Kıbrıs’ın güneyinde dün çıkan hortumun, 5 köyü etkisi altına aldığı ve çeşitli zararlara yol açtığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, hortumun,  “Astromerit, Nikitari, Vizakia, Kutrafa ve Potami”de büyük zararlara neden olduğunu, toplam 15 evin oturulamaz hale geldiğini, 2 ailenin otele yerleştirildiğini, çatıların uçtuğunu yazdı.
Habere göre, Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, hortum nedeniyle zarar gören ailelere 2 bin Euro verilmesinin derhal ileriye götürüleceği sözünü verdi. 

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AİK AĞINDA DA ZARAR 

Gazete aynı haberinde Kıbrıs Elektrik İdaresi (AİK) Basın Sözcüsü Hristina Papadopulu yaptığı açıklamada “Astromerit ve Potami”deki hortumun AİK şebekesine zarar verdiğini, 14  elektrik direğinin koptuğunu belirtti. 

LADY’S MİLE SAHİLİNDEKİ  RESTORANLAR  DALGALARA TESLİM OLDU 

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Gazete Limasol’daki Lady’s Mile sahilinde bulunan restoranların denizde dün yaşanan büyük  dalgalanmalar nedeniyle sular altında kaldığını yazdı.
Gazete yoğun dalgalar nedeniyle deniz sularının restoranlara girdiğini ve zararlara neden olduğunu belirtti. 
Habere göre bir restoran sahibi “koronavirüsten sonra bu zararla karşılaştık, zararımız büyük ” ifadesini kullandı.

BAF DA ETKİLENDİ 

Fileleftheros gazetesi pazar sabaha yakından itibaren Baf’ı etkisi altına alan kötü hava şartlarının dün öğleden sonraya kadar devam ettiğini yazdı.
Şiddetli rüzgar, yoğun yağış ve şimşeklerin Baf bölgesinde etkili olduğunu yazan gazete Baf-Limasol yolunun bazı yerlerinin sularla dolduğunu belirtti. 

 

Fotoğraf Cyprus Mail/ CNA

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