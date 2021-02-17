Horozoğlu: “Londra’da 282 Kıbrıslı Türk, 311 Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti’

Kıbrıslı Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Covid-19’a bağlı olarak Londra’da 282 Kıbrıslı Türk ve 311 Kıbrıslı Rum’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BRT’de yayınlanan ‘Manşet artı’ programında konuşan Horozoğlu, sadece Ocak ayında 128 Kıbrıslı Türk’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Mutasyona uğrayan virüsün çok daha kolay bulaştığını ve öldürücü olduğuna işaret eden Horozoğlu, Londra’da son iki haftada vaka ve ölüm sayılarında ciddi bir gerileme olduğunu da belirtti.

Şubat ayında 22 toplum üyesini kaybettiklerini ifade eden-Horozoğlu, covid-19 nedeniyle Londra’da yaşayan 311 Kıbrıslı Rum ve 77 Türkiye kökenli kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

“İlk doz aşı sayısı 15 Milyon’u geçti, ikinci doz yavaş ilerliyor”

Aşılar konusunda gelinen son aşamayı da değerlendiren Nafiya Horozoğlu, aşıların ilk dozunda Londra’da sayının 15 Milyon’u geçtiğini, ikinci doz aşıların ise daha yavaş seyrettiğini, rakamın 600 bin civarında olduğunu söyledi. Aşılanma programının 8 Aralık tarihinde başladığını da ifade eden Horozoğlu, öncelikli olarak yaşlı, sağlık çalışanlarının olduğunu kaydetti.

Aşılamada 60 yaş grubuna gelindiğini de ifade eden Horozoğlu, “Vakalar azalıyor, kayıplarımız azaldı. Ölümler tedbirlerin ciddiye alınması için çok önemli faktör oldu. İnsanlar tedbirleri çok ciddiye almıyordu, tedbirler de çok geç alındı. Ocak ayında Londra’da tedbirler çok iyi uygulandı, herkes bir yakınını kaybetti çevremizde birileri pozitif oldu bu korku ve endişeye neden oldu. Londra şuan tedbirler nedeniyle kapalı, ama işimize gidip geliyoruz. Ölümler hepimizi korkuttu” dedi.

“Aşılanmadan korkanlar var, hükümet insanları aşıya teşvik ediyor” Aşı konusunda da insanların ciddi korku yaşadığını ifade eden Horozoğlu, “aşı için insanların çekinceleri var. Kimisi yan etkilerinden korkarken, hükümetin de insanların aşı olması için ciddi bir teşvik yaparak aşı içerikli reklamlar yapılmakta” ifadelerini kullandı.