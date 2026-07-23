Holguin Brüksel’de Fitto ve von der Leyen ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile görüştü.

Görüşmelere yakın kaynakların aktardığına göre, Avrupa Komisyonu merkezinde gerçekleştirilen temaslar olumlu bir atmosferde geçti. Taraflar, önümüzdeki dönemde iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki ortak iradelerini dile getirdi.

Holguin ile Fitto'nun düzenli temas halinde kalma konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, BM ile Avrupa Komisyonu arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. Görüşmelerde ayrıca Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile yürüttüğü temasların önemi vurgulanırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki girişimlerine verilen destek yinelendi.

Kaynaklar, Guterres'in temmuz ayı sonunda Kıbrıs'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin ardından süreçte yeni gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

Brüksel dışında bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bu ziyaret kapsamında herhangi bir görüşme planlanmadığı belirtilirken, Holguin'in temaslarının AB kurumlarının en üst düzey yöneticileriyle kapsamlı bir diplomatik tur niteliği taşımadığı kaydedildi.

Görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Holguin ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, BM öncülüğünde yürütülen çözüm çabalarını desteklediklerini ifade etti. Von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun sürece mevcut tüm imkanlarıyla katkı sağlamaya hazır olduğunu vurgularken, AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto'nun da ilgili tüm taraflarla temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Holguin'in Brüksel temasları kapsamında Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın diplomatik danışmanı Anna-Maria Boura ile de görüşmesi bekleniyor. Cuma günü Ankara'ya geçmesi planlanan Holguin'in AB yetkilileriyle gerçekleştireceği diğer temasların programı ise henüz açıklanmadı.

Öte yandan Holguin, Salı akşamı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de bir araya geldi. Kallas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla BM öncülüğünde yürütülen sürece desteğini sürdüreceğini ifade etti.