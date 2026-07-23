Kumyalı-Pamuklu ana yolunda kaza… Bir yaralı
Kumyalı-Pamuklu ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Kumyalı-Pamuklu ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 143 miligram alkollü 34 yaşındaki Nizamettin Bora, yönetimindeki GN 407 plakalı salon araçla Pamuklu istikametine seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak toprak sete çarptı.
Kazada yaralanan Bora, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol omuz ve sağ bacağında kırık teşhisiyle tedaviye alındı.
Polisin olay hakkındaki soruşturması sürüyor.
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