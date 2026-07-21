"Korolar Buluşuyor 3" konseri Mağusa'da yapıldı

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Korolar Buluşuyor 3" konseri Namık Kemal Meydanı'nda yapıldı.

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, cuma gecesi yapılan konserde Mağusa'nın çok sesli koroları ile Türkiye'den gelen çocuk, gençlik, kadın ve karma koroları ayrı ayrı, gecenin finalinde ise tüm korolar birlikte sahne aldı.

Konseri Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu ile Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın izledi.

Gecenin açılış konuşmalarını ise, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı ve Koro Şefi Rana Uluçay ile proje koordinatörü ve Koro Şefi Erkan Dağlı yaptı. Konuşmalarda, çok sesli koro müziğinin Namık Kemal Meydanı'ndan Mağusa semalarına yükselmesinin mutluluğu paylaşılırken, korolar arasında kurulan dostluk, dayanışma ve kardeşlik bağlarının önemi vurgulandı.