YDP karma oya destek verdi, iki seçimin aynı gün yapılmasına karşı çıktı

Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulu dün akşam toplanan Parti Meclisinde görüşülmek üzere tavsiye nitelikli bir karar alarak, karma oyun kaldırılmasına evet, iki seçimin bir arada yapılmasına ise hayır dedi. Son kararı önümüzdeki günlerde toplanacak Parti Meclisi verecek.

Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün akşam toplanarak UBP’nin seçimlerle ilgili aldığı kararı değerlendirdi. Merkez Yönetim Kurulu karma oyun kaldırılması tezinin YDP’nin de kuruluş manifestosunda yer alan bir tez olduğunu belirterek, konuyla ilgili kararında “Bu meyanda yapılacak çalışmalara destek vermemiz önemlidir. Öte yandan iki seçimin bir arada yapılacak olması kargaşaya neden olacak ve propaganda çalışmalarını sekteye uğratacaktır” ifadelerine yer verildi.

MYK açıklamasında “Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki uyarılarını dikkate almadan, iki seçimi aynı tarihte yapmak fayda yerine zarar verecek, oy kullanma süresinin uzayacak olması nedeni ile seçmenler sandığa gitmekten vaz geçecek beklenen katılım sağlanamayacaktır. Partisel açıdan bakıldığında, İki seçimin bir arada yapılması halinde partimiz yerel seçimlere madden ve manen gereken ağırlığı veremeyecek, yerel seçimlerdeki iddiamız darbe yiyecektir” görüşüne yer verildi.

Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulunun aldığı bu karar önümüzdeki günlerde toplanacak Parti Meclisinde değerlendirilecek ve Yeniden Doğuş Partisinin kesin tavrı da belirlenmiş olacak.