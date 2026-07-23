Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı

Yeni Ercan Havalimanı yolunda 24 Nisan'da meydana gelen ve scooter sürücüsü Serkan Şahin'in ağır yaralandığı kazaya ilişkin soruşturmada, Şahin'in 18 Temmuz'da hayatını kaybetmesi üzerine yeniden tutuklanan sürücü F.B. teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak 80 bin TL nakit teminat ve üç kefilin 800'er bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yusuf Özenci olguları aktardı.

Polis, 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kazada F.B.’nin yönetimindeki araç, Teknofest Çemberi’ne geldiğinde çember içinde seyreden araçlara öncelik vermeden giriş yaptığını, bu sırada çemberde ilerleyen Serkan Şahin’in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını söyledi.

Polis, kazada ağır yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, araç sürücüsü F.B.’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının soruşturma amacıyla 17 gün tutuklu kaldıktan sonra yaralının durumunun kısmen iyiye gitmesi üzerine teminatla serbest bırakıldığını kaydetti. Polis, yaralının 18 Temmuz’da hayatını kaybetmesi üzerine zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün ek süre alındığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığın ifade eden polis, uygun bir teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırması ve üç kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.