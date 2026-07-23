Üstel’in seçim oyunları

Hükümet ortakları arasında krize dönen yerel ve genel seçimlerin Aralık ayında aynı gün yapılması tartışması, UBP’nin alışageldik “Ankara’ya şikayet” formülüyle yeni bir boyuta taşındı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 10 Temmuz’daki adaya gelişinde TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, hükümet ortaklarının da katılımıyla gerçekleşen görüşmede, koalisyonun küçük ortakları DP ve YDP “ikna” edildi.

Seçimlerin birleştirilmesine daha birkaç gün öncesine kadar sert söylemlerle karşı çıkan DP ve YDP, elçilikteki görüşmenin ardından geri adım sinyalleri vermeye başladı.

DP’de “3-5 UBP’li vekil” restinden “kurul kararlarına”

Seçimlerin aynı güne denk getirilmesi dayatmasına karşı yakın zamanda "3–5 UBP’li vekil istedi diye iki seçimin aynı gün yapılmasına izin vermeyeceğiz" çıkışıyla dikkat çeken DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, elçilik temasının ardından üslup değiştirdi.

Ataoğlu, dünkü açıklamasında muhalefetini bir kenara bırakarak, "Seçim tarihine 3–5 vekil değil, koalisyon partilerinin yetkili kurulları karar vermeli" diyerek topu DP Parti Meclisi ve MYK toplantılarına attı.

YDP’nin pazarlığı: Baraj esnesin, ittifakın önü açılsın

Elçilikteki görüşmenin ardından geri adım atan bir diğer ortak YDP ise durumu pazarlık masasına taşımış durumda.

Dün akşam MYK’sını toplayan, Cuma günü de Parti Meclisi’ni toplayacak olan YDP cephesinde genel havanın “Karma oy kalksın, seçimlerin bir arada yapılması sorun değil” noktasına geldiği öğrenildi.

YDP’nin bu tavrı karşılığındaki asıl talebi ise seçim sisteminde değişikliğe gidilmesi. İttifak oluşturmanın önünün açılmasını isteyen YDP, ittifakla girilecek seçimlerde barajın yükseltilmesini, ittifaksız girişlerde ise %5 barajının korunmasını dayatıyor.

CTP: “Seçimden değil, bütçenin aksamasından kaygılıyız”

Öte yandan, hükümetin seçim takvimi ve karma oy hesapları üzerine muhalefet de hareketlendi. CTP MYK’sı dün seçim gündemiyle toplandı. Edinilen bilgilere göre, “Aynı gün yapılacak bir seçimden en az korkan taraf CTP” mesajı öne çıkıyor.

CTP’nin bu süreçteki temel kaygısı ise halkın alacağı hizmetler ve Meclis’in kilitlenmesi.

Ekim ayında başlayacak bütçe maratonunun seçim atmosferine kurban edilmesinden endişe eden CTP, bütçe komitesi ve Genel Kurul süreçlerinin sekteye uğramasının yaratacağı tahribata dikkat çekiyor.

“Karma oyun kaldırılmasına varız ama UBP’ye koltuk değneği olmayız”

Karma oy sisteminin kaldırılması konusunda ilkesel bir itirazı olmayan CTP, UBP’nin bu konuyu kendi siyasi ömrünü uzatma ve koltuğu koruma planlarına alet etmesine izin vermemekte kararlı.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgilere göre CTP yönetimi UBP’ye kapıyı şu sözlerle kapatıyor:

“Karma oyun kaldırılmasını biz de istiyoruz. Ancak UBP’nin koltuk tutma planlarına asla alet olmayız. UBP ciddiyse önce kendi içinde karma oyu onaylatsın, komiteyi çalıştırsın ve tasarıyı Meclis Genel Kurulu’na getirsin. Kimsenin koltuğunu sağlamlaştırmak için stepne olmayız.”

UBP MYK “iki seçim birlikte yapılsın, karma oy kaldırılsın” demişti

UBP MYK’sının iki seçimin birleştirilmesi ve karma oyun kaldırılması yönündeki tavsiye kararının ardından, bugün toplanacak olan DP ve YDP Parti Meclislerinden elçilik rüzgarına uygun bir kararın çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.