"Eylül ayında yeni bir ekonomik fırtına riskiyle karşı karşıyayız"

Vakıflar Bankası eski Genel Müdürü Cengiz Erçağ, yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin giderek arttığını belirterek, özellikle eylül ayından itibaren yeni ekonomik risklerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Erçağ, Amerika ile İran arasındaki gerilimin sona ereceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin azalacağı yönündeki beklentilerin gerçekleşmediğini ifade ederek, günümüzde savaşların yalnızca cephede değil, enerji, ticaret, lojistik, finans ve gıda arzı üzerinden de yürütüldüğünü söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni bir krizin petrol fiyatlarından taşımacılık maliyetlerine kadar birçok alanda küresel etkiler yaratacağını kaydeden Erçağ, bunun da market fiyatlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede hissedileceğini dile getirdi.

KKTC ekonomisinin büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğuna dikkat çeken Erçağ, döviz kurlarındaki hareketlilik ile küresel enerji maliyetlerindeki artışların kısa sürede ülkedeki fiyatlara yansıdığını belirtti. Eylül ayında Avrupa'da artacak enerji talebiyle birlikte petrol ve taşımacılık maliyetlerinde yeni yükselişlerin yaşanabileceğini ifade eden Erçağ, bunun yeni bir enflasyon dalgası, hayat pahalılığında artış ve işletmeler açısından maliyet baskısı anlamına gelebileceğini söyledi.

Açıklamasında ülke gündemini de değerlendiren Erçağ, siyasi tartışmaların seçim ve ittifak hesaplarına yoğunlaşmasını eleştirerek, ülkenin önceliğinin ekonomik risklere karşı hazırlık yapmak olması gerektiğini belirtti.

Enerji bağımlılığının azaltılması, üretimin artırılması, kamu maliyesinde disiplin sağlanması, gençlerin ülkede tutulması ve ithalata bağımlılığın azaltılması gibi konuların öncelikli gündem olması gerektiğini ifade eden Erçağ, siyasetin temel görevinin yaklaşan krizleri önceden görerek toplumu hazırlamak olduğunu kaydetti.

Erçağ, "Bugün dünya yeni bir ekonomik fırtınaya hazırlanıyor. Biz ise hâlâ seçim rüzgârının peşinden koşuyoruz. Asıl mesele fırtınanın gelip gelmeyeceği değil, o fırtınaya ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur" değerlendirmesinde bulundu.