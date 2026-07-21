Güneyde sanayi üretiminde artış

Kıbrıs’ın güneyindeki sanayi üretimine ilişkin veriler güney basınında yer aldı.

Politis gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine dayanarak, Kıbrıs’ın güneyindeki sanayi üretiminin Nisan ayındaki yüzde 0.1’lik artışın ardından Mayıs ayında aylık bazda aynı kaldığını yazdı.

Habere göre, Mart ayında yüzde 1.6 ve Ocak ayında yüzde 1.7’lik artış yaşanırken, Şubat ayında yüzde 2.3 ve 2025 Aralık ayında ise yüzde 1.5’lik düşüş yaşandı.

Buna göre güneydeki sanayi üretimi Mayıs 2026 itibarıyla yıllık bazda yüzde 2.5 olarak belirlendi.