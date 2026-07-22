4 yılda 2 bin 421

Serap ŞAHİN

Yerel ve genel seçimler yaklaşırken, Bakanlar Kurulu'nun “istisnai yurttaşlık” kararlarında yeniden hareketlilik yaşanıyor. Son kararlarla birlikte UBP-YDP-DP hükümetinin göreve geldiği Mayıs 2022'den bu yana verdiği istisnai yurttaşlık sayısı 2 bin 421'e ulaştı.

YENİDÜZEN, geçtiğimiz yılın ağustos ayında İçişleri Bakanlığı’na “Bilgi Edinme Yasası” kapsamında son 8 ayda verilen yurttaşlıkları sormuş ancak yanıt alamamıştı.

Bakanlar Kurulu tarafından “istisnai yurttaş” sayısı Resmi Gazete’de yayımlanıyor ancak, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen “KKTC” vatandaşlığı ise hala gizemini koruyor.

“131 kişiye yurttaşlık verildi, sırada 129 kişi daha mı var?"

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikaya ulaşan bilgilere göre UBP-DP-YDP hükümetinin, yerel seçimler öncesinde Bakanlar Kurulu kararıyla toplam 260 kişiye istisnai yurttaşlık verme hazırlığında olduğunu öne sürmüştü.

Aynı günün gecesi 17 Temmuz’da Resmi Gazete’de 131 kişinin KKTC yurttaşlığına alındığı duyuruldu.

Bengihan’ın iddiasına göre 129 kişiye daha yurtaşlık verilecek.

UBP-YDP-DP döneminde vatandaşlıklar arttı

UBP-YDP-DP koalisyon hükümetinin 2022 yılında kurulmasıyla Bakanlar Kurulu tarafından verilen KKTC vatandaşlığının diğer yıllara oranla arttığı gözlemlendi. Hükümet görevde olduğu süre boyunca toplamda 2 bin 421 kişiyi çeşitli gerekçelerle KKTC yurttaşlığına aldı.

Resmi Gazete verilerine göre; 2022 yılında 398, 2023’de 496, 2024’te 727, 2025’de 522 ve 2026 yılının temmuz ayına kadar olan sürede ise 278 kişiye “istisnai” yurttaşlık verdi.

UBP-YDP-DP HÜKÜMETİ TARAFINDAN VERİLEN İSTİSNAİ YURTTAŞLIKLAR:

2022:398

2023: 496

2024: 727

2025:522

2026: 278 (Temmuz ayına kadar)