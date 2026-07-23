Mesarya Belediyesi kaldırım bordürlerini yeniliyor

Mesarya Belediyesi, trafik ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırım bordür taşlarının boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik akışında görünürlüğü artırmak ve yaya güvenliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen boyama çalışmalarıyla, zamanla renkleri solan bordür taşları yeniden boyanarak daha belirgin hale getiriliyor. Çalışmalar, cadde ve sokaklara daha düzenli, bakımlı ve estetik bir görünüm de kazandırıyor.

Mesarya Belediyesi, güvenli ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.