Nikos Papaioannou yaşamını yitirdi
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eski Adalet Bakanı Nikos Papaioannou, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eski Adalet Bakanı Nikos Papaioannou, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
1947 yılında Larnaka'da doğan Papaioannou, kamu yönetiminde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu. 1982-1988 yılları arasında Kıbrıs Limanlar İdaresi Yönetim Kurulu'nda görev yapan Papaioannou, 1989 yılında Şehir Planlama Konseyi Başkanlığı'na atandı.
Dönemin Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yorgo Vassiliou tarafından 1990 yılındaki kabine değişikliği kapsamında Adalet Bakanı olarak görevlendirilen Papaioannou, Vassiliou hükümetinin 1993 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından Glafkos Klerides'in hükümetinin göreve gelmesiyle bakanlık görevinden ayrıldı.
Papaioannou, bakanlık görevinin ardından 2004-2010 yılları arasında Kıbrıs Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun başkanlığını yürüttü.