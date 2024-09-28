Hizbullah lideri öldürüldü

Hizbullah, örgütün lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldüğünü doğruladı. İsrail, Nasrallah'ın Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki karargahını hedef alan saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Hizbullah'ın yazılı açıklamasına, Seyid Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın Genel Sekreteri, 30 yıl dolayında önderlik ettiği büyük, ölümsüz şehit yoldaşlarına katıldı" denildi.

İsrail Ordusu'nun X hesabından yapılan açıklamada da "Hasan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" denildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı General Herzi Halevi de, bir video yayımlayıp "Mesaj çok net. İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkesi nasıl etkisiz hale getireceğimizi biliyoruz. Kuzeyde, güneyde ve daha uzaklarda" dedi.

Halevi ayrıca, "Sonunda, çok fazla hazırlıktan sonra İsrail Ordusu Nasrallah ve Hizbullah karargahını vurma planlarını hayata geçirdi. Doğru zamanda ve çok hassas bir şekilde yapıldı. Alet çantamızdaki son şey bu değil. İleri gitmek adına daha fazla kabiliyetimiz var" diye konuştu.

İsrail Ordusu'nun yazılı açıklamasında da saldırıda Hasan Nasrallah ile birlikte Hizbullah'ın diğer üst düzey üyelerinin de öldüğü kaydedildi ve bunlara örgütün güney cephesi komutanının da dahil olduğu vurgulandı.

Şehrin güneyini vuran saldırılar bütün Beyrut’tan duyuldu ve şehri dumanlar sardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı altı kişinin hayatını kaybettiğini, 91 kişinin de yaralandığını açıkladı.