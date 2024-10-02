Hizbullah: "Bu daha ilk raunt”

Lübnan'a karadan işgale başlayan İsrail ordusu, hava saldırılarına da devam ediyor.

Beyrut'un güneyinde Hizbullah'un kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef alan İsrail savaş uçakları, ülkenin güneydeki Debl köyünde de bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi. Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

Hizbullah medya şefi, "Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" açıklamasını yaptı.